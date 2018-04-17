В Москве открылся Национальный нефтегазовый форум-2018 

В первый день форума пройдёт две сессии — «Технологическое развитие нефтегазовой отрасли России в условиях цифровой трансформации мировой экономики и структурных преобразований» и «Импортозамещение и локализация в нефтегазовой промышленности», а также форсайт-сессия — круглый стол «Роботизация и искусственный интеллект в нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли».
Отмечается, что на первой сессии форума выступят заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, CEO Rystad Energy Jarand Rystad, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Соколов, вице-президент по геологоразведке и разработке ПАО «ЛУКОЙЛ» Илья Мандрик, руководитель дирекции ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич и другие.