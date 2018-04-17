Ещё
В Москве открылся Национальный нефтегазовый форум-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве открылся Национальный нефтегазовый форум-2018 

RT на русском 1 час назад
В первый день форума пройдёт две сессии — «Технологическое развитие нефтегазовой отрасли России в условиях цифровой трансформации мировой экономики и структурных преобразований» и «Импортозамещение и локализация в нефтегазовой промышленности», а также форсайт-сессия — круглый стол «Роботизация и искусственный интеллект в нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли».
Отмечается, что на первой сессии форума выступят заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, CEO Rystad Energy Jarand Rystad, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Соколов, вице-президент по геологоразведке и разработке ПАО «ЛУКОЙЛ» Илья Мандрик, руководитель дирекции ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич и другие.
RT на русском: последние новости
Вице-спикер Госдумы Лебедев прокомментировал возможный арест имущества владельца «Челси» Абрамовича Российский валютный рынок начал постепенное восстановление Эксперт рассказала о возможных сферах сотрудничества России и Мадагаскара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО162
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа33
Скрипалей отравили жидкостью63
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами151
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение