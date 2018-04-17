Пьеха Эдита Станиславовна

Дата рождения: 31 июля 1937 года

Гондурасе и Знак Зодиака: Лев Родители Эдиты били поляками, но жили там, где отец-шахтер мог найти себе работу. Эдита родилась во французской глубинке в шахтёрском городке. Отец рано умер от профессионального заболевания, следом за отцом ушел и старший брат. Мама некоторое время спустя еще раз вышла замуж и родила Эдите брата, а потом вся семья переехала жить в Польшу в шахтерский город Богушув. Здесь Эдита окончила школу и с отличием педагогический лицей. Параллельно с учебой она занималась спортом и пела в местном хоре. Отличницу Пьеху отправили продолжить образование в СССР, а точнее в Ленинград . Поступив на психологический факультет ЛГУ, Эдита, знающая французский, немецкий и польский, старательно изучала русский язык. Также она записалась и в университетский хор, где ее почти сразу сделали солисткой за красивый и необычный тембр голоса. Именно благодаря этому хору она встретила свою судьбу. На одно из выступлений коллектива пришел Александр Броневицкий и пригласил Эдиту поработать в ансамбле студентов Консерватории, которым он в то время руководил. В новогоднюю ночь 1956 года польская студентка с триумфом исполнила легендарный «Красный автобус», который показали по местному телевидению. На следующий день Эдита проснулась знаменитой. С этого момента собственно и началась активная концертная деятельность Пьехи. Ей пришлось перевестись на заочный факультет, чтобы не забросить учебу из-за своей большой занятости. Ансамбль «Дружба», солисткой которого она стала, давал бесчисленное количество концертов, сперва в Ленинграде и по стране, а потом и в других странах мира по большей части в социалистических. Певице даже довелось выступать в те времена на сцене «Олимпии» в Париже. В альянсе с Бронивицким, в составе «Дружбы», название которой она придумала сама Эдита Пьеха проработала 20 лет. За этот долгий период было записано всего три альбома. Летом 1976 года певица кардинально изменила свою жизнь — она ушла от Броневицкого и из коллектива, занявшись сольной карьерой. Это было не сложно, потому что к тому времени лучшие поэты и композиторы писали для нее песни. Почти все эти композиции попали в золотой фонд советской и российской эстрады, вышло более 20 виниловых пластинок, сорок стран мира ждали звезду с гастролями. С хитом «Огромное небо» Пьеха выступала даже в Афганистане Боливии . Получив главный приз «Нефритовую пластинку» на каннской музыкальной ярмарке певица открыла дверь СССР на европейскую эстраду. Она также первой исполнила иностранную песню на русском языке. («Только ты»), она первая в союзе сняла со стойки микрофон. И еще она стала первой эстрадной певицей в России , которая внедрила традицию отмечать на сцене свои дни рождения. По сей день, каждый год в конце августа ей отдают на откуп многотысячный Петербургский БКЗ «Октябрьский. Вплоть до 2011 года Эдита Станиславовна активно гастролировала по стране от Калининграда до Хабаровска , а так же наведывалась с концертами в страны ближнего и дальнего зарубежья. Звание заслуженной артистки Пьеха получила еще в 1969 году, народной — в 1976-м.

Эдита Станиславовна ежедневно на протяжении многих лет ходила быстрым шагом не менее 20 км. По признанию самой звезды, она себя уговаривала так: „Если ты хочешь жить, Дита, то должна идти“.

Личная жизнь Эдиты Пьехи

Первым мужем артистки был Александр Броневицкий, который стал и отцом ее единственной дочери Илоны (1961 г.). Илона, которая тоже стала артисткой, подарила маме внука Стаса (1981 г.) и внучку Эрику (1986 г.). Правнучка от Эрики — Василиса (2013 г.). Правнук от Стаса — Пётр (2014 г.).

Второй муж (с 1976 года по 1983 год) — спортсмен, чемпион по бегу, капитан КГБ, Геннадий Шестаков Третий муж (с 1994 по 2006 год) — человек из администрации Президента Владимир Поляков . Любил Эдиту Станиславовну с юности. Познакомился с ней, подарив ей несколько песен собственного сочинения. Пьеха оценила и вышла за него замуж. Развелась потому что узнала — песни писал не он, а другой автор за деньги.

Дискография

1964 — Эдита Пьеха

1965 — Эдита Пьеха

1967 — Поет Эдита Пьеха

1970 — Эдита Пьеха поет песни Александра Броневицкого

1974 — Поет Эдита Пьеха

1974 — Эдита Пьеха

1980 — Эдита Пьеха

1981 — Ни дня без песни

1983 — Улыбнитесь, люди

1986 — Почувствуй, догадайся, позови

1987 — Моим друзьям

1988 — Возвращайся к началу

1994 — Я вас люблю

1995 — Пьеха. Знакомая и Незнакомая

2000 — Приди, любовь, приди

2000 — Никогда любить не поздно

2006 — Золотая Коллекция „Ретро

2011 — Будем петь

Фильмография

1956 — Мастера ленинградской эстрады

1964 — Когда песня не кончается

1970 — Судьба резидента

1973 — Неисправимый лгун

1975 — Бриллианты для диктатуры пролетариата

1976 — Стажёр

1985 — Голубые города

1989 — Музыкальные игры

2002 — Новогодние приключения, или Поезд № 1 2015 — Рожденная Звездой (сериал основан на биографии Эдиты Пьехи)

Книги

2007 — Эдита Пьеха. Признание в любви