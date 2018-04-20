Тулеев планирует завершить политическую карьеру

"Я очень благодарен нашим депутатам областного совета, низкий поклон. Но не мое это. Я же практик, хозяйственник, реалист. Мне надо «сказал — сделал». А здесь… У нас особые люди депутаты. Это нужно иметь терпение.. И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить. Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник", — сказал Тулеев, отвечая на вопрос о своих планах на участие в выборах 9 сентября.

Он считает, что разговоры вокруг того, возглавит ли он снова облсовет или нет, возникнет ли в регионе противостояние парламента и исполнительной власти, не закончатся, если он снова решит пойти на выборы.

"Главная моя задача — все, что мы принимаем, все законы должны работать на людей. Это я свято выполню… Но я считаю, если ты снова идешь (на выборы — ред.), то эти разговоры никогда не закончатся", — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной должности члена Совета Федерации, Тулеев сказал, что не хочет ехать в Москву , чтобы сидеть и «что-то нажимать», и не поедет.

"Я устал от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого. Достаточно… С одной стороны, когда это (должность губернатора — ред.) ушло, ты понимаешь, какое это облегчение. Страха нет, и ты начинаешь жить нормальной жизнью, как живут все порядочные люди. И поэтому, честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться", — сказал он.

Тулеев также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что он уезжает на несколько месяцев на лечение за границу.

"Я трезво рассуждаю. У нас же хорошая медицина, хорошие центры у нас здесь, в Кузбассе, и если лечиться, то нужно лечиться здесь, на месте. Потому что тебя знают, отношение другое. А кто ты за границей? Кому ты там нужен. Другое дело, что нужно время… Мое мнение, что у нас хорошая медицина и лечиться надо на месте. А это все разговоры, придумки. Придумал — написал", — сказал он.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором, по последним уточненным данным СК, погибли 60 человек, большинство из которых дети. Позже Тулеев получил вакантный мандат депутата областного совета. На внеочередной сессии 10 апреля Тулеев был избран на должность председателя парламента Кузбасса.