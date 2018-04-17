Поморье сделало ставку на безотходное производство

— Это обеспечит комплексный подход к развитию территорий, в том числе сельских, повысит конкурентоспособность региона, — заявил в послании к Архангельскому областному собранию депутатов губернатор Игорь Орлов

По его словам, мировой спрос на пеллеты и биотопливо, которые производятся в области, подтверждает наметившийся экономический тренд. Тем временем растет спрос и в другой традиционно поморской отрасли.

— Сегодня мы строим четыре судна с безотходным производством: отходы в море больше выбрасываться не будут, они пойдут, к примеру, на рыбий жир, рыбную муку, — говорит генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин. — Более того, ведется подготовка к строительству в Архангельске перерабатывающего завода, который сможет выпускать полуфабрикаты из прибрежного улова, в том числе поступающего в Архангельск на судах с Дальнего Востока. Планируемая мощность — 50 тонн готовой продукции в сутки.

Строить завод будут при поддержке государства и рыбопромышленного консорциума. Алексей Заплатин отметил, что земельный участок уже выделен, разработана проектно-сметная документация.

Тем временем на Архангельском ЦБК только что получили первую выработку гранульной золы — органического удобрения из отходов производства.

— Таким образом на предприятии фактически создана вертикаль безотходного производства, когда на всех этапах из сырья и полуфабрикатов получается востребованный продукт, — резюмирует генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев

По его словам, плюс для региональной экономики также в том, что высокая добавленная стоимость в региональном ЛПК формируется сегодня не у посредников, а непосредственно на предприятиях.

Так, появление новых линеек продукции в устьянском ЛПК, как рассказал «РГ» глава Устьянского района Алексей Хоробров, позволяет сегодня создавать в районе новые рабочие места, а налоги от доходов физических лиц — один из основных источников пополнения муниципального бюджета.