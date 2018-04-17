«Длинные маршруты и просьба мэрии»: копейские маршрутчики объяснили, почему взвинтили цены

Частники подняли стоимость проезда, чтобы спасти МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». Об этом маршрутчики заявили 17 апреля на заседании комиссии антимонопольной службы по делу о сговоре 13 перевозчиков.

— Представители индивидуальных предпринимателей, занимающихся в Копейске пассажирскими перевозками, пояснили, что работают по договорам с муниципальным унитарным предприятием «Копейское пассажирское автопредприятие», — уточнила пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк. — Это МУП находится в плачевном состоянии, и есть рабочая группа по его спасению. И рабочая группа решила, что повышение маршрутчиками стоимости проезда приведёт к оттоку пассажиров в муниципальное предприятие, и оно будет спасено. На что председатель комиссии Елена Рысева заявила, что пассажиры не обязаны спасать МУПы — этим должна заниматься администрация города.

Ещё одной причиной подорожания проезда перевозчики назвали большую протяжённость маршрутов, которые проходят через многочисленные посёлки Копейска.

— Между тем, изучив информацию по сопоставимым по численности городам, мы выяснили, что в Копейске — одна из самых высоких цен за проезд, — указала Наталья Мартынюк.

— Перевозчики предоставили нам подтверждающие их слова документы. Наши специалисты проверят их и дадут экономическую оценку. После этого будет вынесено решение. Следующее заседание состоится в конце мая.

О возбуждении дела в отношении 13 перевозчиков Копейска за антиконкурентное соглашение о повышении цен на проезд в маршрутках антимонопольная служба сообщила 28 марта. Проверка по жалобе горожанина показала, что компании перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам. И одновременно они повысили стоимость проезда до 26 рублей, что указывает на антиконкурентное соглашение перевозчиков. В конце марта два копейских предпринимателя заявили о снижении цены на проезд.

Антимонопольная служба также рассматривает дело в отношении 31 перевозчика Челябинска . По информации ведомства, они заключили антиконкурентное соглашение в конце ноября 2017 года, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей.