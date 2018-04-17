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Ирак обеспокоен ситуацией в Сирии в связи с американскими авиаударами
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Ирак обеспокоен ситуацией в Сирии в связи с американскими авиаударами 

РИА Новости 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Ирак обеспокоен ситуацией в Сирии в связи с последними ударами США по стране, сообщил журналистам во вторник в Екатеринбурге иракский посол в РФ Хайдар Мансур Хади.
"МИД Ирака выпустил ноту, в которой выразил обеспокоенность сегодняшней ситуацией в Сирии. Мы выступаем за политические решения. Если идти по пути насилия, то это лишь стимулирует насилие в дальнейшем", — сказал посол.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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