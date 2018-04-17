«Вымпелком» готов с июля начать выполнять условия «пакета Яровой»

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый «пакет Яровой»), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео— и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Эта норма должна была заработать с 1 июля текущего года, но сейчас обсуждается ее отсрочка на октябрь.

"Откладывание (с июля на октябрь — ред.) не спасает информацию. Лучше уже 1 июля мы начинаем внедрять, договариваемся о поэтапном внедрении, и закончиться он может и 1 октября, и 1 декабря, и 1 июля следующего года. Тогда я в это готов «вкладываться». Просто ещё отложить и также не издать (подзаконные акты, техзадание — ред.), не работать над конкретной техзадачей — это опять обманывать себя, не надо этого делать", — сказал Лацанич, выступая на конференции «Телеком 2018», организованной газетой «Ведомости»

Он отметил, что отсутствие техзадачи не позволяет компании сделать точные расчеты затрат на реализацию закона. При этом, по его словам, у «Вымпелкома» есть большие data-центры, и компания сможет внедрять поэтапно требования законодательства по технологиям, географии и объёмам трафика.

"Я точно знаю, что, вероятнее всего, все большие операторы — коллеги по мобильному рынку и по фиксированному рынку — смогут найти средства так или иначе, пусть это будет болезненно, и выполнить требования закона, но в разумные сроки. У меня большие сомнения, что это смогут сделать маленькие операторы… Хочется на этом заострить внимание и понять, что закон будет один для всех, а не только для тех, кто может выполнить. Остальные, которые не могут выполнить, пусть не выполняют. Но надеюсь, такого не будет", — заключил Лацанич.