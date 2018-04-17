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«Вымпелком» готов с июля начать выполнять условия «пакета Яровой»
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«Вымпелком» готов с июля начать выполнять условия «пакета Яровой» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Вымпелком" готов выполнять требования «пакета Яровой» о хранении пользовательского трафика уже с 1 июля, как и планировалось изначально, если закон будет предусматривать поэтапность введения новых правил, заявил генеральный директор компании Василь Лацанич.
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый «пакет Яровой»), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео— и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Эта норма должна была заработать с 1 июля текущего года, но сейчас обсуждается ее отсрочка на октябрь.
"Откладывание (с июля на октябрь — ред.) не спасает информацию. Лучше уже 1 июля мы начинаем внедрять, договариваемся о поэтапном внедрении, и закончиться он может и 1 октября, и 1 декабря, и 1 июля следующего года. Тогда я в это готов «вкладываться». Просто ещё отложить и также не издать (подзаконные акты, техзадание — ред.), не работать над конкретной техзадачей — это опять обманывать себя, не надо этого делать", — сказал Лацанич, выступая на конференции «Телеком 2018», организованной газетой «Ведомости».
Он отметил, что отсутствие техзадачи не позволяет компании сделать точные расчеты затрат на реализацию закона. При этом, по его словам, у «Вымпелкома» есть большие data-центры, и компания сможет внедрять поэтапно требования законодательства по технологиям, географии и объёмам трафика.
"Я точно знаю, что, вероятнее всего, все большие операторы — коллеги по мобильному рынку и по фиксированному рынку — смогут найти средства так или иначе, пусть это будет болезненно, и выполнить требования закона, но в разумные сроки. У меня большие сомнения, что это смогут сделать маленькие операторы… Хочется на этом заострить внимание и понять, что закон будет один для всех, а не только для тех, кто может выполнить. Остальные, которые не могут выполнить, пусть не выполняют. Но надеюсь, такого не будет", — заключил Лацанич.
Другие операторы ранее заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов. Минкомсвязь в декабре внесла в правительство нормативный акт к «пакету Яровой», предусматривающий хранение data-трафика сначала только в течение одного месяца и постепенное увеличение этого срока. Операторы снизили оценку затрат до десятков миллиардов рублей с изначальных триллионов. Однако в январе глава министерства Николай Никифоров сообщил, что Минкомсвязь отказалась от идеи поэтапности.
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