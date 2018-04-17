Партнер Порошенко потратил миллион гривен на свадебную бутафорию в Италии

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника в Едином государственном реестре деклараций.

Как отмечается, Олег Гладковський потратил 1007060 гривен за услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL. Компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо.

Она занимается созданием конструкции, снаряжения, декораций для проведения различных торжественных мероприятий.

При этом изменения в имущественном состоянии были опубликованы только 16 апреля, в то время как в декларации указано, что имущественное право он получил 6 апреля.