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Партнер Порошенко потратил миллион гривен на свадебную бутафорию в Италии
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Партнер Порошенко потратил миллион гривен на свадебную бутафорию в Италии 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника в Едином государственном реестре деклараций.
Как отмечается, Олег Гладковський потратил 1007060 гривен за услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL. Компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо.
Она занимается созданием конструкции, снаряжения, декораций для проведения различных торжественных мероприятий.
При этом изменения в имущественном состоянии были опубликованы только 16 апреля, в то время как в декларации указано, что имущественное право он получил 6 апреля.
Ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall «Богдан-Индустрия» подписала тендерные контракты на 26 млн гривен для поставки техники в зону АТО. Бенефициаром корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.
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