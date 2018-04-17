Партнер Порошенко потратил миллион гривен на свадебную бутафорию в Италии 

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника в Едином государственном реестре деклараций.
Как отмечается, Олег Гладковський потратил 1007060 гривен за услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL. Компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо.
Она занимается созданием конструкции, снаряжения, декораций для проведения различных торжественных мероприятий.
При этом изменения в имущественном состоянии были опубликованы только 16 апреля, в то время как в декларации указано, что имущественное право он получил 6 апреля.
Ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall «Богдан-Индустрия» подписала тендерные контракты на 26 млн гривен для поставки техники в зону АТО. Бенефициаром корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.