Северную часть набережной Ижевского пруда отремонтируют в 2019 году

Ижевск. Удмуртия . Концепция развития набережной Ижевского пруда появится к концу 2018 года. Во вторник, 17 апреля, в администрации города прошло заседание градостроительного совета, посвящённого этому вопросу.

Вспомнив проекты развития набережной, созданные за последние 10 лет, главный архитектор Ижевска Владимир Некрасов призвал выбрать, в «какую сторону определять движение». Концепция должна включать в себя благоустройство полуторакилометровой зоны от эспланады на север до устья реки Подборенки и двухкилометровый отрезок западнее, вплоть до городского пляжа.

Так, председатель регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин , предложил намыть набережную ниже «Дворца пионеров», углубить дно у устья Подборенки. Разместив вдоль берега пруда современные апартаменты и конгресс-холл, «лучше, чем в Башкирии ». Также в рамках этого проекта предполагается поднять проезжую часть улицы Кирова, соорудив мост между улицами Родниковая и Нижняя. Таким образом, осуществив очистку и благоустройство набережной самой реки, создать променад от пруда до улицы Холмогорова.

Главный архитектор ООО «MADE GROUP» Дмитрий Максимов продемонстрировал смелый проект развития Южной набережной. Здесь может появиться мост через пруд, соединяющий район Малиновой горы с нынешним парком Кирова. На южном участке по проекту — создание спортивного кластера с аквапарком, развлекательной зоной и учебными заведениями. Предусмотрен здесь и водный канал, решающий технические вопросы. Оригинальный проект, по мнению авторов, призван сформировать поиск идей для инвестиций и послужить толчком к развитию города и республики.

Предприниматель Артур Дадоян предложил конкретный проект — «Национальный парк молодёжи Удмуртии». Как отметил автор, «здесь будет интерактивная карта России и маленькие карты бывших советских республик». Также готов проект фонтана «Единство» (скульптуры матерей разных национальностей с детьми), многофункциональная спортивная площадка и летняя эстрада «как в Шанхае ». Проект фонтана разрабатывается скульптурной мастерской Александра Лахтачёва из Златоуста . Компания уже выигрывала грант в Удмуртии, это программа «Город наощупь» в Сарапуле

Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что первостепенной задачей является определение комплексного функционального зонирования всей территории набережной, а не отдельных её участков. Должна быть разработана пообъектная и инвестиционная составляющая. «Главному управлению архитектуры поручаю сформировать рабочую группу и вывесить на сайте города на месяц-полтора проект. Чтобы граждане ознакомились и помогли определиться с функциональным зонированием», — отметил градоначальник.

На подготовку конкретного проекта и «дорожной карты» у администрации Ижевска есть лишь остаток календарного года. После чего появится чёткое представление о будущем внешнем облике набережной Ижевского пруда. Так же Юрий Тюрин заверил, что в 2019 году в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» будет как минимум отремонтирован участок набережной севернее эспланады. Дорога станет проезжей и появится водоотведение.