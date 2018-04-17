В Тырныаузе и 7 поселках КБР на несколько суток отключили газ из-за аварийных работ

В восьми населенных пунктах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии , в числе которых город Тырныауз и поселки Эльбрус и Терскол, из-за аварийных работ на газопроводе на несколько дней отключили газ. Без газоснабжения останутся около 10 тысяч жителей.

«На период проведения работ с 08:00 17 апреля по 19:00 20 апреля будет прекращена подача газа абонентам города Тырныауз (7582 абонентов), села Былым (450 абонентов), села Верхний Баксан (105 абонентов), поселка Нейтрино (119 абонентов), поселка Тегенекли (53 абонента), поселка Терскол (270 абонентов), ЦВТБ (97 абонентов), Челмас (2 абонента), поселка Эльбрус (764 абонента), послека Байдаево (7 абонентов). Всего — восемь населенных пунктов (9721 абонент)», — говорится в сообщении на сайте республиканского управления МЧС.

Как поясняют в ведомстве, в это время будут проводиться работы по укреплению опор магистрального газопровода на воздушном переходе через реку Баксан, в связи с чем приостановят работу газораспределительных станций.

По данным администрации Эльбрусского района, повторный пуск газа начнется после окончания работ с 9:00 21 апреля. Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.