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РПЦ подключится к работе с осужденными к наказаниям без лишения свободы
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РПЦ подключится к работе с осужденными к наказаниям без лишения свободы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости Калуги
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) намерена развивать взаимодействие с ФСИН России в работе с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Эта тема осуждалась на встрече председателя синодального отдела по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха с главой УФСИН по Москве Сергеем Морозом и руководителями филиалов уголовной исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН.
Владыка Иринарх сообщил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил, чтобы работа священников в Москве шла не только в следственных изоляторах, но и с теми, кому назначено наказание без лишения свободы, и теми, кто вышел на свободу. Также он назвал проблемой то, что у помещенных под домашний арест нет возможности общаться со священниками.
Мороз сообщил, что УФСИН уже подготовила свои предложения о таком взаимодействии с РПЦ и выразил готовность разработать алгоритмы взаимодействия, чтобы и эта категория осужденных не была обделена вниманием со стороны священников.
Только в Москве по учетам уголовно-исполнительной инспекции за год проходят свыше 26 тысяч человек, сообщила руководитель инспекции Светлана Боброва. «И с каждым годом это количество все возрастает. В первом квартале этого года уже на 10% по сравнению с прошлым годом, — заметила она. — Это осужденные к исправительным, обязательным работам, осужденных к ограничению свободы, условно осужденные, осужденные с отсрочкой отбывания наказания, осужденные с отсрочкой отбывания наказания или осужденные к штрафу больные наркоманией, имеющие обязанность пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию».
В настоящее время в Москве по учетам уголовно— исполнительной инспекции проходят 15 тысяч таких осужденных, включая 134 несовершеннолетних, и еще порядка 1200 человек находятся под домашним арестом.
"Перед сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций стоит сложная задача по формированию правового поведения осужденных и снижению вероятности повторных преступлений", — отметила она. По ее словам, при взаимодействии с церковью особое внимание обращается на работу с осужденными, имеющими зависимость от наркотиков или алкоголя (такую зависимость имеют до 76% отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы) и в отношении малоимущих. При этом в УИИ УФСИН по Москве и ее 27 филиалах работает всего 315 сотрудников.
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