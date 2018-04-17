Пристансков: вопрос покупки государством акций «Русала» в рамках поддержки не обсуждался 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вопрос покупки государством пакета акций "Русала" в рамках поддержки компании не обсуждался, сообщил журналистам глава Росимущества Дмитрий Пристансков.
"Нет, пока мы это не обсуждали, на уровне Росимущества такой вопрос не ставился", — сказал Пристансков, отвечая на вопрос, планируется ли передача государству ряда активов «Русала» в рамках поддержки компании.
Ранее глава Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил журналистам, что банк не участвует в мерах поддержки «Русала», попавшего под американские санкции.
Как заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, государство не планирует входить в капитал «Русала», но окажет поддержку предприятию в виде краткосрочной ликвидности или иных мер, которые пока прорабатываются.
6 апреля США ввели новые санкции против российских компаний и бизнесменов. Среди них «Русал» и ее основной владелец Олег Дерипаска. После этого акции компании резко упали и она объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам.