Пристансков: вопрос покупки государством акций «Русала» в рамках поддержки не обсуждался

"Нет, пока мы это не обсуждали, на уровне Росимущества такой вопрос не ставился", — сказал Пристансков, отвечая на вопрос, планируется ли передача государству ряда активов «Русала» в рамках поддержки компании.

Ранее глава Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил журналистам, что банк не участвует в мерах поддержки «Русала», попавшего под американские санкции.

Как заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов , государство не планирует входить в капитал «Русала», но окажет поддержку предприятию в виде краткосрочной ликвидности или иных мер, которые пока прорабатываются.