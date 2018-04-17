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В деле о злоупотреблениях при монтаже интеллектуальной системы МВД замаячили взятки
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В деле о злоупотреблениях при монтаже интеллектуальной системы МВД замаячили взятки 

pasmi.ru 2 часа назад
Громкое уголовное дело о злоупотреблениях при монтаже интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ, начавшееся с ареста главного конструктора МВД Андрея Нечаева, пополнилось новым и, по всей видимости, последним фигурантом. В то же время следователи смогли разобраться во всех хитросплетениях взаимоотношений между подельниками и готовятся перевести обвинение в серьезную коррупционную плоскость.
Заказчик по контракту получил благодарность через жену
Глава компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный по обвинению в пособничестве при злоупотреблении полномочиями бывшим руководителем НИИ «Спецтехника и связь» (СТиС) МВД Андреем Нечаевым, после заключения сделки со следствием раскрыл правоохранителям все нюансы своих отношений с Нечаевым и указал на других действующих лиц. Показания Шилова привели сначала к аресту бывшего вице-президента «Ростелекома» Александра Нащекина, которого раскаявшийся в СИЗО предприниматель назвал посредником при переговорах с главой СТиС, а затем и к аресту генподрядчика по проекту ИСОД Геннадия Купинского, ранее работавшего первым заместителем гендиректора НИИ автоматической аппаратуры (НИИАА) им. академика Семенихина.
Об аресте Купинского со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил «Коммерсант». По словам Шилова, ИСОД действительно смонтировали не полностью, «забыв» про подсистему «Следопыт-М» для оперативников угрозыска, сервер «Мост» для закрытой связи МВД с прокуратурой и общеполицейскую базу данных «Модернизация». Напомним, что ранее и Шилов, и уволенный из МВД Андрей Нечаев утверждали, что ИСОД была смонтирована полностью, принята компетентной комиссией ведомства и введена в эксплуатацию. Теперь же глава AT Consulting поддерживает версию следствия, рассчитывая на то, что его показания зачтутся в суде.
Главным же в показаниях Сергея Шилова стало появление корыстного мотива в действиях Нечаева, раньше времени заплатившего за еще невыполненные работы компании Шилова и генподрядчику Купинскому. Выяснилось, что Шилов в качестве благодарности за крупный контракт пристроил жену Нечаева в две подконтрольных ему компании, где женщина на протяжении года получала около 200 тысяч рублей, даже не выходя из дома. Кроме того, бизнесмен уверяет, что Купинский также понимал толк в «благодарности» и сделал руководителю СТиС немалый откат, соизмеримый со стоимость полученного от МВД госконтракта на сумму в 1,4 млрд рублей.
Если показания Шилова найдут свои подтверждения, то в «деле ИСОД» могут появиться обвинения в даче и получении взятки. При этом раскаявшегося первым свидетеля от ответственности за дачу взятки освободят.
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