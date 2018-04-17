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В Российских министерствах не ожидали санкции против США
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В Российских министерствах не ожидали санкции против США 

360tv.ru 2 часа назад
Законопроект о запрете на импорт товаров из‐за рубежа стал неожиданностью для российских министерств. Об этом сообщили «Ведомости».
Данный документ обсуждался при участии Дмитрия Медведева.
Пресс-секретарь
премьер-министра
Наталья Тимакова отметила, что законопроект был представлен по инициативе Госдумы и окончательно еще не принят.
Законопроект о контрсанкциях ограничивает поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, табака, алкоголя, технологий и оборудования из США. Представители Госдумы пообещали не вредить контрсанкциями интересам россиян.
По словам экспертов, для некоторых министерств данный законопроект оказался неожиданным.
Это будет проверкой, насколько министерства зависимы от импорта, на что тратились все это время бюджетные деньги. Основная работа по документу начнется после второго чтения, в настоящее время ощущается корыстное желание разогреть негативный интерес к теме вокруг лекарств
Владимир Гутенев, заместитель председателя комитета по экономической политике Владимир Гутенев.
По данным аналитической компании RNC Pharma, в Россию ввозятся лекарства американских компаний на сумму 82 миллиарда рублей в год. Под санкции могут попасть 140 торговых марок, в том числе такие препараты как Гептрал, Креон, Лирика, Артра, Тизин, Назонекс, Сутент, Депросан, Севоран и Виагра.
Россия уменьшила вложения в ценные бумаги американского правительства.
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