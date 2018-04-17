Зеркало, электробайк и телефония

Телефония в облаке Дмитрий Богданчиков курирует проекты, крупнейший из которых — Hotlead. Это сервис облачной телефонии для бизнеса, который включает систему аналитики рекламных источников, дешёвые звонки, виртуальные номера, CRM-систему и другие функции. Этот проект Дмитрий и его команда разработали в 2016 году. А уже в феврале 2017-го Hotlead победил в конкурсе Open Innovations Startup Tour в Хабаровске в направлении IT. Дальше, в декабре, компания стала резидентом «Сколково». А родилось всё из идеи собрать в одном сервисе услуги, которые раньше можно было получить только порознь. — Первым звонком стала собственная потребность в дешёвой телефонии. Затем нам подкинули идею измерения эффективности рекламных контактов, — вспоминает Богданчиков. — А дешёвые международные звонки мы организовали, когда получили задачу от иностранной компании. За решение последней задачи проект получил первое место в конкурсе стартапов и регистрацию в «Сколково». Предприниматель создал на основе Hotlead агрегатор операторов облачной телефонии. — Сервис определяет, в каких точках земного шара находятся вызывающий и вызываемый абоненты. Дальше сравнивает, по каким маршрутам и через каких операторов можно провести звонок, затем выбирает самый дешёвый и качественный вариант, — объясняет хабаровчанин. Идея агрегации телефонных операторов возникла, когда команда Hotlead начала работать с Severance Hospital — крупной клиникой из Сеула , и обеспечить дешёвые звонки было необходимо. Облачная телефония позволила Богданчикову присвоить корейскому офису клиники российский номер, и теперь звонок из Хабаровска в Сеул стоит для россиянина столько же, сколько и разговор между местными городскими номерами. Такая же схема работает и для граждан других стран: Hotlead подключает для клиники телефонные номера на арабском языке. Сейчас у сервиса около 500 клиентов, порядка 80% из них — из России . Вся команда Hotlead — это три офиса (в Хабаровске, Сеуле и Владивостоке ) и 13 человек (шесть из них занимаются разработкой). В планах компании — агрегация новых операторов и снижение стоимости звонков. Например, сейчас актуальна проблема связи с Украиной : минута разговора через городские номера стоит порядка 30 рублей. Кроме того, Дмитрий планирует применять нейросети, чтобы распознавать аудиозаписи и расшифровывать их в текст. — Такие технологии сейчас позволяют распознавать язык с точностью 87%. Есть даже возможность автоматически расставлять знаки препинания. Дальше можно будет различать диалоги (кто из спикеров что говорит) по тембру голоса. Это интересный инструмент аналитики: можно будет проследить, например, сколько раз в речи используется название того или иного бренда, — объясняет Богданчиков. В ближайшие пять лет Hotlead надеется ввести электронную сим-карту (тренд, который задала компания Apple ). То есть регистрация абонентов в сети оператора будет возможна без физической сим-карты. Предприниматель планирует расширять географию деятельности компании за рубежом. Найти инвестораНа разработку Hotlead создатели потратили около 2 млн рублей. Сначала вкладывались сами, позже (на старте проекта) привлекли инвестора из Владивостока. Ещё один соинвестор проекта из Хабаровска. — Найти инвесторов на Дальнем Востоке — большая удача. Большинство бизнес-ангелов и профессиональных венчурных фондов находятся в Москве . Поэтому, если ты претендуешь на серьёзные инвестиции, нужно работать там, — объясняет Богданчиков. — Но сейчас в технопарке на острове Русский формируется Дальневосточный венчурный фонд, и мы участвуем в его создании. Хотим, чтобы здесь был свой фонд для инвестиций в местные стартапы. Это может удержать ребят от переезда или хотя бы отсрочить его. Ещё две важные проблемы — кадры и рынок. Особенно остры они в IT-сегменте. — Стартапы в нашем регионе и в нашем сегменте развивать сложно. Мало разработчиков, которые грамотно могут реализовать идеи. Много талантливых молодых людей переезжает в Москву, Петербург или за рубеж. К тому же из наших вузов выходит мало качественных специалистов, — делится Дмитрий. — Здесь совсем маленький рынок. По сути, весь Дальний Восток — это половина населения Москвы. Так что проверить бизнес-модель достаточно проблематично. Если ты — инновационный стартапер, то здесь может просто не быть твоих клиентов. Это не значит, что твоя идея — нерабочая. Это значит, что здесь для тебя нет рынка. Электрический велосипедEczo.bike — ещё одна разработка Богданчикова. Это комплект навесного оборудования для велосипеда, который приводит цепь в движение с помощью электротяги — превращает велосипед из педального в электрический. Всё, что нужно: закрепить батарею и электронику на раму и нажать «газ» — курок на правой ручке руля. Идея такого «байка» появилась у одного из его создателей больше десяти лет назад. Был необходим механизм, который одновременно будет компактным, лёгким и маневренным. И чтобы на таком устройстве можно было кататься по пересечённой местности. У «экзобайка» есть приблизительные аналоги — электроколёса (устройства, которые крепятся в центр колеса). Чаще всего такие моторы нарушают весовой баланс велосипеда, и их проблематично использовать на кросс-кантрийных маршрутах. Разгоняется «экзобайк» до 45 км/ч и проезжает на одном заряде батареи до 80 км. Велосипедист может не крутить педали совсем и ехать только на заряде аккумулятора, но если делать всё вместе, тогда заряда аккумулятора хватит на 120 км. — На старте проекта мы думали, что наша целевая аудитория — молодые люди от 20 до 30 лет. А оказалось, что комплекты покупают люди от 35 лет и старше. Дело в том, что среди наших клиентов много взрослых людей, которые хотят кататься на великах, но здоровье не позволяет долго крутить педали — проблемы с сердцем или суставами. Часть пути они едут на педалях, часть — отдыхают на электротяге, — объясняет Дмитрий. — Остальные покупатели используют велосипед, чтобы доехать до работы. Как-то мы общались с одним немцем, который пожаловался, что едет до офиса 50 км. Он приезжал насквозь мокрый, принимал душ, переодевался в сухую рубашку и только потом начинал работать. А когда получил наш комплект — стал доезжать до работы сухим. В Европе об «экзобайке» узнали благодаря публикации немецкого делового еженедельника Stern. За комментариями к создателям немецкие журналисты не обращались, поэтому скачок трафика на сайте до 9000 человек в день стал неожиданностью для стартапа и его разработчиков. — Они нашли наш сайт и ролик на YouTube и всё это перевели на немецкий язык. Написали, что «русские даже из велосипеда делают танк, который прёт в горку». И даже сравнили устройство с электровелосипедами Bosh — культовой немецкой фирмы. Затем об «экзобайке» подготовили публикации швейцарское издание Blick и немецкое Mountain Biking, и заказы пошли из Швейцарии Австрии . Сейчас около 60% заказов идёт из России. При этом большинство — из западной части России, в основном Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край . За рубежом комплекты лучше всего расходятся в Германии и Швейцарии. — В Германии хорошо относятся к российским изделиям и технологиям. У немцев стереотип: русские выпускают хорошее оружие — танки, автоматы. И всё остальное у русских тоже надёжное, неприхотливое, — говорит Дмитрий. Дальневосточники, которые заказывают «экзобайк», воспринимают велосипед как способ избежать пробок. По словам предпринимателя, в Хабаровске и Владивостоке комплекты покупают ещё и потому, что города для простых велосипедов очень холмистые. Пока устройства продают только по предзаказам: клиент оплачивает сборку и встаёт в очередь на ожидание. Но сейчас компания ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы начать серийное производство. Для запуска всё уже готово, и, если переговоры закончатся успешно, производство начнётся в мае этого года. План на ближайшие три года — продавать в России и Европе 1000 устройств за год.

«Умное» зеркалоСамый новый проект Богданчикова — Selfie Mirror. По своей сути это настенное зеркало со встроенным планшетным компьютером, камерой, подсветкой и стереосистемой. Зеркало находится под управлением Android, и все приложения, которые есть на смартфонах, доступны и здесь. Дмитрий разработал зеркало скорее для b2b-сектора: отелей, ночных клубов и ресторанов. Но применять его можно и в быту: например, повесить в ванной, чтобы не скучно было умываться. Идея проекта именно так и появилась. — Как-то утром я чистил зубы в ванной и ковырялся в телефоне одновременно. Заляпал телефон зубной пастой. Смотрю в зеркало и думаю: будь у меня экран прямо здесь — было бы удобнее. Протёр зеркало тряпочкой — и дальше смотришь видео или листаешь соцсети, — вспоминает Богданчиков. — Зашёл в интернет, проверил, оказалось, что таких зеркал нет. Негде купить — значит, надо делать своё. Размер зеркала 80 на 60 см. Разработчики рассчитывают, что такие устройства будут востребованы в отелях как системы управления. Гости из номеров через зеркало смогут связываться с ресепшен, вызывать любую службу, смотреть меню, заказывать такси или химчистку. А в ночном клубе на «умное» зеркало можно просто делать селфи. Сайта на русском языке у Selfie Mirror нет. Этот проект с самого начала позиционируется как американский стартап. — Это такой маркетинговый приём, мы мимикрировали под американскую компанию. Сайт, соцсети и телефоны для связи — американские, менеджеры — тоже американцы, — рассказал предприниматель. — То есть если предлагаем продукт на рынке США , то и позиционируем себя как компания из США. Так к товару больше доверия, он «свой», и патриотичные американцы охотнее купят местный продукт. Аналогов у зеркала нет, этим и объясняется внимание к стартапу. Сейчас проектом интересуются в L’Oreal, организаторы теннисного турнира Roland Garros и другие крупные компании. Российский рынок в первоначальный тест не входит. Но в перспективе разработчики создадут сайт на русском языке и зеркало можно будет заказать в России.

Планов громадьёКроме этих проектов Дмитрий подумывает о запуске ещё двух в сфере IT. Параллельно занимается лёгкой атлетикой, английским языком и ведёт телеграм-канал. — Как всё успеваю? Всё всегда делаю параллельно. У меня нет классического понимания, что вот сейчас я работаю, а через некоторое время не работаю. Я постоянно нахожусь в процессе, который даже не могу назвать работой — это скорее образ жизни. Если ухожу по семейным или другим делам, то беру с собой телефон — можно ответить на почту или решить вопросы в мессенджерах. Уровень коммуникаций сейчас позволяет в «фоновом режиме» решить любые вопросы в любое время суток и в любом месте, — говорит предприниматель. Отказываться от одних проектов в пользу других или высвобождать время он не собирается. — Пока всё удаётся, хотя иногда я чувствую, что стоит немного «разгрузиться». Иногда это происходит и без моего участия: бывает, что проект «притормаживается», встаёт на паузу или техническую разработку, либо для него нет инвестиций. В это время появляются другие идеи, и, чтобы не сидеть без дела, я занимаюсь ими. Потом старые проекты активизируются, а новые находятся уже на такой ступени, что бросить их нельзя. Все компании Богданчикова находятся на разных стадиях развития. И если бы ресурсов было достаточно, новые проекты можно было бы создавать постоянно. — Если следить за трендами, каждый день читать новости на темы hi-tech, то видно, куда движутся технологии и потребности на рынке. И, находясь в этом тренде, достаточно просто генерить идеи. Когда в России появлялись электровелосипеды, мы предложили «экзобайк». Рынок облачной телефонии растёт на 25−40% год. А «умных» зеркал не было вообще, и мы их придумали, — говорит Дмитрий. — То есть секрет в том, чтобы следить за тем, что происходит в мире и что нужно людям. Достаточно прикладывать руку к тому, что востребовано. Фотографии для материала предоставлены Дмитрием Богданчиковым