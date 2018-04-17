Можно ли через суд оспорить уплотнительную застройку

Любопытно, что в самой «горячей точке» петербургского жилищного строительства, куда жалуются все горожане, считающие себя обиженными застройщиками, — в Комитете по строительству Смольного — о такой проблеме вообще не слышали. Даже в официальном ответе начальника сектора взаимодействия со СМИ комитета Ирины Степановой сквозит недоумение:

— В Единой системе электронного документооборота модуля «Обращения граждан» идентифицировать обращения по вопросу уплотнительной застройки с точки зрения изменения вида из окна не представляется возможным, — сообщила она.

Тем более в Комитете по строительству ничего не знают о подобных судебных процессах — создается впечатление, что до настоящего момента в Петербурге их попросту не было.

Но из этого вовсе не следует, что о соответствующей норме закона никто не знает. В том же Комитете по строительству нам подробно рассказали о санитарной норме со сложным названием «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Выражаясь простым языком, инсоляция — это облучение солнцем, которое должно происходить в жилых помещениях хотя бы три часа в день. Поэтому при проектировании жилого дома необходимо учитывать его расположение с точки зрения того, какие окна каких квартир будут выходить на солнечную сторону.

Контроль над строящимися домами осуществляет в Северной столице петербургский Госстройнадзор, куда, кстати, и следует обращаться гражданам, испытывающим беспокойство относительно возможного уменьшения солнечного света в их квартирах из-за строительства ближайших домов. Как правило, именно на этапе начала строительства люди начинают осознавать, что их качеству жизни что-то, может быть, угрожает.

Уже после получения письменного ответа из Госстройнадзора граждане могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту жительства. Если Госстройнадзор подтверждает факт нарушения, то суд на основании этого сможет привлечь застройщика-нарушителя к ответственности (как это случилось в Екатеринбурге ). Если нет — в суде можно попытаться оспорить позицию данного ведомства.

А после того, как загородивший солнце дом построен, граждане могут обращаться уже в Роспотребнадзор — жительница Екатеринбурга пошла именно по этому пути. Дальнейшие действия такие же — суд.

Пресс-секретарь петербургского Гос-стройнадзора Анна Фриденталь единственная подтвердила факт обращений граждан в связи с беспокойством о возможном уменьшении инсоляции:

— В Госстройнадзор Санкт-Петербурга поступали обращения граждан, обеспокоенных тем, что инсоляция в их квартирах будет нарушена после завершения строительства домов рядом. Однако их опасения не подтвердились, — сообщила она.

Довольно резко отреагировал на екатеринбургский прецедент генеральный директор «Объединения строителей СПб» Алексей Белоусов

— Случай с жительницей Екатеринбурга, которая по решению суда получила компенсацию от застройщика после возведения им соседнего жилого дома, закрывшего вид из окон и значительно ухудшающего показатели освещенности квартиры, вызывает вопросы. Ведь любое строительство согласовывается соответствующими органами госвласти. Если разрешение было дано с нарушением норм законодательства, то ответственность за это вместе с застройщиком должен нести орган власти, согласовавший проект и выдавший разрешение на строительство, — заявил он.

Все говорит в пользу того, что отсудившая почти полмиллиона рублей у ООО «Новый город» жительница Екатеринбурга создала в России юридический прецедент. И самое интересное теперь, какое он получит развитие в крупных городах — в том же Санкт-Петербурге, уплотнительная застройка которого давно вызывает вопросы. Ведь, скорее всего, мысль обратиться в суд с такой жалобой пока просто никому не приходила в голову.

Сегодня в поддержку победившей застройщика екатеринбурженки высказались только психологи и градозащитники. Не без напряжения реагируют на екатеринбургский прецедент и представители строительного бизнеса Петербурга. Фигурально выражаясь, строительный бизнес Петербурга замер в ожидании продолжения екатеринбургского инцидента. О нем знают все, и все хором, как заклинание, повторяют правильные слова о правильных действиях государственных надзорных ведомств. Но люди все равно будут смотреть не на заверения, а на вид из окон своих квартир. Так что скоро мы узнаем, есть в Петербурге уплотнительная застройка или нет.