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Эксперт: блокчейн-платформы создают для правообладателей атмосферу доверия
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Эксперт: блокчейн-платформы создают для правообладателей атмосферу доверия 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Блокчейн-платформы создают необходимую для правообладателей атмосферу доверия, считает бывший руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), президент паевого инвестиционного фонда NATIF.IO, глава компании «Симонов и партнеры» Борис Симонов.
"Главный принцип блокчейна и системы IP (интеллектуальной собственности — ред.) — это принцип консенсуса. То, что дает технология, это платформы, которые создают атмосферу и отношения доверия — то, что нам очень нужно. Это доверие правообладателей, доверие тех, кто понимает, что без защиты интеллектуальной собственности и ее правовой охраны невозможно движение вперед", — заявил он, выступая на международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
По словам Симонова, интеллектуальная собственность порождает технологии, которые «поднимают» эту сферу. «Этот процесс пошел с большой скоростью. Мы видим, как по сути дела за 10 лет произошли такие изменения, что их трудно оценить: где мы были в 2008 году и где мы в 2018 году? Этот процесс пойдет еще быстрее, в этом я глубоко уверен», — добавил Симонов.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
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