Наблюдатели от Общественной палаты получат официальный статус на выборах мэра

Поправки в Избирательный кодекс Москвы , закрепляющие право столичной Общественной палаты назначать наблюдателей на избирательных участках при голосовании на выборах мэра, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления, одобрены в первом чтении на заседании столичного парламента в среду. Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина

На заседании Гордумы председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать своих наблюдателей на избирательных участках. Он напомнил, что на прошедших президентских выборах Общественная палата Москвы уже направляла своих наблюдателей на участки, что «способствовало большей открытости и прозрачности процедуры голосования и подсчету голосов».

"Участие наблюдателей Общественной палаты , которые не ангажированы ни одним из кандидатов, показало, что они наиболее объективно и грамотно подготовлены. Они не отстаивают политических интересов кандидатов", — подчеркнул Горбунов.

Речь идет об установлении дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, а также обеспечении гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве.

Как ожидается, в окончательном чтении поправки будут приняты и вступят в силу до начала предстоящей кампании по выборам мэра Москвы. Само голосование за кандидатов на главный пост в российской столице состоится в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Законопроект был внесен в столичный парламент мэром Москвы в первоочередном порядке и содержит следующие инициативы: закрепить право Общественной палаты столицы назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, увеличить число назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек, а также продлить время голосования до 22:00.