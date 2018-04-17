С 24 апреля начнется реконструкция Привокзальной площади «Краснодар-1»

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ этапа 2018 года с 24 апреля на Привокзальной площади «Краснодар-1» начинается ремонт. В связи с этим вводятся меры по ограничению въезда, а также движения автомобильного транспорта по ее территории.

«Привокзальная площадь авто и железнодорожного вокзала «Краснодар-1» — один из важных и ответственных объектов в рамках федерального проекта в этом году, и подрядчик, который будет выполнять работы на площади, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и по качеству проводимых работ, и по соблюдению сроков. С 24 апреля начнется первый этап реконструкции площади, будет полностью закрыта для проведения ремонтных работ одна ее половина. Затем, после окончания первого этапа, подрядчики приступят ко второй части. Все работы планируется завершить в июне текущего года», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов и попросил краснодарцев и гостей краевого центра с пониманием отнестись к временным неудобствам,

Запланировано, что на Привокзальной площади будут выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с частичной заменой основания как в границах проезжей части автомобильной дороги, так и на территории парковочного пространства. Финалом проводимых работ станет нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Модернизируют и систему въезда — выезда с территории платной муниципальной парковки — будет организован третий выезд с восточной стороны.

Работы организуют в два этапа с частичным закрытием платной муниципальной парковки и ограничением движения автомобильного транспорта и рейсовых автобусов по территории Привокзальной площади «Краснодар-1». При этом остановка и стоянка автобусов, которые осуществляют междугородние и пригородные пассажирские перевозки, будет организована в границах платной муниципальной парковки, на ней же будет выделена часть мест для стоянки частного автотранспорта.

В связи с ремонтном и перекрытием участков площади специалисты рекомендуют до окончания работ либо пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до вокзала, либо парковать автомобили на близлежащих автостоянках, расположенных в районе вокзала «Краснодар-1» по следующим адресам: