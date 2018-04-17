С 24 апреля начнется реконструкция Привокзальной площади «Краснодар-1» 

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ этапа 2018 года с 24 апреля на Привокзальной площади «Краснодар-1» начинается ремонт. В связи с этим вводятся меры по ограничению въезда, а также движения автомобильного транспорта по ее территории.
«Привокзальная площадь авто и железнодорожного вокзала «Краснодар-1» — один из важных и ответственных объектов в рамках федерального проекта в этом году, и подрядчик, который будет выполнять работы на площади, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и по качеству проводимых работ, и по соблюдению сроков. С 24 апреля начнется первый этап реконструкции площади, будет полностью закрыта для проведения ремонтных работ одна ее половина. Затем, после окончания первого этапа, подрядчики приступят ко второй части. Все работы планируется завершить в июне текущего года», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов и попросил краснодарцев и гостей краевого центра с пониманием отнестись к временным неудобствам,
Запланировано, что на Привокзальной площади будут выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с частичной заменой основания как в границах проезжей части автомобильной дороги, так и на территории парковочного пространства. Финалом проводимых работ станет нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Модернизируют и систему въезда — выезда с территории платной муниципальной парковки — будет организован третий выезд с восточной стороны.
Работы организуют в два этапа с частичным закрытием платной муниципальной парковки и ограничением движения автомобильного транспорта и рейсовых автобусов по территории Привокзальной площади «Краснодар-1». При этом остановка и стоянка автобусов, которые осуществляют междугородние и пригородные пассажирские перевозки, будет организована в границах платной муниципальной парковки, на ней же будет выделена часть мест для стоянки частного автотранспорта.
В связи с ремонтном и перекрытием участков площади специалисты рекомендуют до окончания работ либо пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до вокзала, либо парковать автомобили на близлежащих автостоянках, расположенных в районе вокзала «Краснодар-1» по следующим адресам:
по четной стороне улицы ул. Гоголя в районе дома № 158, в районе домов № 9 и № 11 по Привокзальной площади, по ул. Железнодорожной от ул. Базовская дамба до ул. им. Гоголя, в районе дома № 3 по ул. Железнодорожной, по ул. Базовская дамба от ул. им. Суворова до ул. им. Ленина, ул. Товарной от пер. Глиняного до ул. Мира, ул. им. Ленина от ул. им. Братьев Дроздовых до ул. им. Суворова, сообщает пресс-служба Краснодара.