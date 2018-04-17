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Новосибирский общественник уверен, что его дачу сожгли по заказу
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Новосибирский общественник уверен, что его дачу сожгли по заказу 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В поселке Кудряшовский сгорела дача руководителя организации «Гражданский патруль», известного в Новосибирске общественника Ростислава Антонова. Сам он считает, что был осуществлен поджог.
Дача Ростислава Антонова находится в поселке Кудряшовский неподалеку от областного центра. О пожаре он сообщил на своей страничке в соцсети «Фейсбук», разместив несколько фотографий. По его словам, сгорели дом и крытый бассейн, пострадала баня: «Дом сожгли. Сожгли кухню, возле которой мы пили чай долгими вечерами… Оставили на месте всего, что мне дорого, лишь пепелище. Да, все можно отстроить, но никогда как прежде уже не будет». Сейчас ведется доследственная проверка, запланировано также проведение пожарно-технической экспертизы.
Ростислав Антонов заявил, что имел место факт поджога. Он заявил следующее: «Я не хочу жить в одном городе с человеком, решающим свои финансовые проблемы с помощью криминала. Человеком, пытающимся запугать и заткнуть всем рты. И я не хочу, чтобы наш город платил за его эксперименты и аферы. Остановить его может только правда».
Новосибирский общественник намерен завтра провести пресс-конференцию, на которой он поделится своим мнением о происшедшем, о последних инцидентах, связанных с деятельностью «Гражданского патруля», и ответит на вопросы.
Фото со страницы Р. Антонова в соцсети «Фейсбук»
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