Сотрудничество Volkswagen и «Группы ГАЗ» оказалось под вопросом

Экономические санкции, введённые США в отношении российских олигархов, больно ударили не только по отечественному автопрому, но и по зарубежным автопроизводителям, работающим на территории России . По информации Automotive News Europe, под вопросом оказалось сотрудничество « Группы ГАЗ » и немецкой Volkswagen Group.

Напомним, отечественная GAZ Group принадлежит «опальному» миллиардеру Олегу Дерипаске и выпускает широкий спектр коммерческой техники под разными брендами. В производстве грузовиков и автобусов нижегородцев широко применяются импортные комплектующие. Кроме того, «ГАЗ» тесно сотрудничает с Volkswagen Group — на отечественных мощностях с 2011 года собирались, в частности, модели Jetta и Skoda Yeti. Недавно на нижегородском предприятии запустили сборку кроссовера Skoda Kodiaq.

Перед новым генеральным директором Volkswagen доктором Гербертом Диесом встал непростой вопрос о корректировке планов деятельности компании в России. Именно к такому результату могут привести санкции в отношении Дерипаски и «Группы ГАЗ». Корпорация «Русские машины» Дерипаски пока воздерживается от любых комментариев, при этом сайты компании не работают на протяжении двух дней.

Отметим, что партнёрство немецкого автопроизводителя с Дерипаской включает инвестиции в размере 300 миллионов евро (370 миллионов долларов США). В прошлом году Volkswagen заключил с нижегородцами партнёрское соглашение о продлении контрактного производства легковых автомобилей в Нижнем Новгороде до 2025 года и об обеспечении российского производителя двухлитровыми дизельными двигателями. По этому договору российская сторона должна была получить первую партию 2,0-литровых дизелей немецкого производителя в середине 2018 года. Данные моторы предполагалось использовать на автомобилях линейки «ГАЗель next». Согласно прошлогоднему соглашению, в общей сложности немцы должны были поставить около 200 тыс. моторов за пять лет.

Экономические санкции, введённые США в ответ на действия России в Крыму и в Сирии , затронули 12 крупных отечественных компаний, восемь из которых так или иначе связаны с Дерипаской. Данные ограничения могут нанести серьёзный урон для отечественной экономики и привести к частичной или полной остановке производств.