Как найти легальную работу в США: советы и секреты

Почему США ? За последние 7 лет количество трудовых мигрантов из России в США выросло в 9 раз. К сожалению, наша родина пока не может дать каждому из своих граждан высокооплачиваемую работу, поэтому люди уезжают за границу в поисках лучшей судьбы. Три года назад страну покинуло свыше 350 тысяч граждан. Это самый высокий уровень миграции новейшей истории России.

Причин много. Одни недовольны политической ситуацией в стране, вторые банально не могут найти достойную работу на родине, а третьи просто выиграли грин-карту и хотят реализовать свою «американскую мечту».

Сколько людей — столько и причин. Но факт остается фактом — США занимает первое место по количеству принятых мигрантов. Большинство из них стремится найти легальную работу, чтобы остаться в США надолго без риска быть оштрафованным или депортированным. В этой статье мы рассмотрим, кто имеет право на легальную работу в Штатах и как найти дело себе по душе.

Кто может легально работать в США Есть три категории мигрантов, которые имеют право получить полностью легальную работу в Штатах:

Временные сотрудники. Мигранты, которые приезжают в страну по рабочей визе. Зачастую, уже на этапе оформления документов у них уже заключен договор с конкретным работодателем, который присылает им вызов на работу. Они имеют право проживать и работать на территории США, пока действительна виза. При этом они не могут самовольно менять направление работы. Смена работодателя для них также не слишком простой процесс.

Постоянные сотрудники. Мигранты, которые получили грин-карту и имеют право на постоянное проживание в США. Чтобы легально работать, им не требуется специальное разрешение. Они пользуются аналогичными трудовыми правами, что и граждане Штатов.

Учащиеся, у которых есть студенческая виза. Они имеют право на официальное трудоустройство, но только при получении разрешения на работу от администрации своего учебного заведения. Такое разрешение выдают, если работа не будет мешать академическим успехам студента.

Работать по гостевой или туристической визе запрещено. В случае, если этот пункт законодательства будет нарушен, то нерезидента могут депортировать из страны с последующим пожизненным запретом на въезд.

Где искать работу в США?

Способов для поиска работы много. Мы разберем три наиболее популярных и результативных из них. С их помощью вы сможете максимально быстро и комфортно найти хорошую работу. Важно! Мы рассматриваем легальные варианты трудоустройства и призываем всех мигрантов в США работать только легально.

«Сарафанное радио» Вакансии «по знакомству» занимают чуть ли не половину всех предложений о работе. С устройством часто помогает диаспора, представители которой уже имеют связи со многими работодателями. Можно обратиться к ее представителям с официальным запросом или просто с просьбой о помощи.

Представители диаспоры слишком хорошо помнят свои первые шаги в США, поэтому вы можете рассчитывать на любую посильную помощь. Многие из земляков открыли свои компании и предпочитают нанимать на работу соотечественников. Но помните, что с нелегалами диаспора связывается очень неохотно. Репутация дороже.

Друзья или знакомые в США сильно помогают в поиске. Если ваша профессия востребована, то рекомендации гражданина США могут сыграть решающую роль в вашем трудоустройстве. Пример из практики. 26-летний мужской парикмахер, житель Санкт-Петербурга , работал в модном, хотя и небольшом барбершопе. Честно говоря, молодой человек был вполне доволен своим уровнем заработка и даже не задумывался об эмиграции, пока ему в социальных сетях не написал владелец сети барбершопов в Майями. Его заинтересовал стиль работы парня, и он предложил годичный контракт. Наш клиент трижды (!) отказался — опасался хлопот с документами, языкового барьера, других сложностей. «Ну вы сами подумайте — одно дело ехать путешествовать, а другое дело — работать. А вдруг это все будет нелегально, вдруг обманут, вдруг будут какие-то проблемы с полицией», — горячился он, впервые попав в наш офис. Мы постарались взять на себя эти хлопоты, начав от проверки будущего работодателя до оформления страховок и поиска жилья. Скажу только, что один раз работодатель уже продлил с ним контракт еще на год.

Специализированные сайты Многие компании, которые размещают свои вакансии на порталах поиска работы Monster, Craiglist или любых других, согласны взять на работу иностранца. Это распространенная практика, ведь коренные жители США чрезвычайно требовательны к работодателю, с точки зрения рабочих условий и зарплаты. За те же деньги компания может нанять специалиста более высокого уровня из-за границы. Почти все диджитал— и IT-компании предпочитают именно этот вариант.

Чтобы получить вызов на работу, придется пройти через многоуровневую череду собеседований и профессиональных проверок. Нужно действительно быть лучшим среди кандидатов.

На профильных сайтах чаще всего ищут высококвалифицированных специалистов. Работу уборщиком, официантом или водителем найти можно, но нужно будет убедить компанию, почему она должна нанять именно вас. Тут придется либо показать какие-либо специальные навыки, которые позволят вам выполнять работу качественнее и быстрее, либо соглашаться на более низкую заработную плату.

Агентства по подбору персонала Специальные компании, которые целенаправленно занимаются поиском работников для компаний в США. Они заинтересованы найти вам работу, потому что вы за это платите деньги. От этого зависит их репутация. Если агентство закроет вакансию отличным специалистом, то компания, которая ищет сотрудников, будет обращаться к ней еще.

Здесь очень важно сотрудничать с надежным агентством. Обязательно запросите у них лицензию на этот вид деятельности. С каждым соискателем компания заключает контракт, в котором должны быть прописаны все особенности поиска, приемлемые вакансии и работодатели, желаемый штат или город работы и прочие мелочи.

Прочитайте этот документ внимательно. Если вы не владеете английским языком на достаточном уровне, чтобы понять все нюансы договора, для ознакомления вы можете запросить перевод этого же контракта на русском. Агентство будет предлагать вам вакансиии и организовывать собеседования до тех пор, пока вы не получите вызов на работу. Это самый простой вариант поиска из возможных, хотя он и требует некоторых финансовых затрат. Пример из практики. Я уже неоднократно говорил, что агенты по трудоустройству в США — это иногда просто палочка-выручалочка, своего рода добрые волшебники, которые стыкуют между собой интересы соискателей и работодателей. Один из американских книгоиздателей три года назад искал группу дизайнеров и иллюстраторов, поиск кандидатур был отдан нескольким агентствам, с которыми мы сотрудничали. Благодаря этому нам удалось решить проблему с первым рабочим местом в Америке для еще одной нашей клиентки. Ирине из Воронежа было на тот момент уже 43 года, она вопреки нашим рекомендациям искала работу удаленно, не имея возможности приехать в США и делать это на месте. Всю профессиональную карьеру она рисовала картинки к детским книгам. У девушки самый настоящий талант, который был практически не востребован на родине — на свои гонорары ей едва удавалось прокормить троих детей. Мы совместно с агентом по HR согласовали условия контракта, помогли добиться оплаты всех расходов по оферу, организовали для детей поступление в детсады и школу. Думаю, ближайшие пять лет американские читатели будут часто видеть картинки нашей клиентки.

О каких нюансах еще нужно знать

Многие соискатели во время поиска работы обращают внимание только на уровень зарплаты. Это не совсем верная тактика, ведь кроме «живых денег» существует еще целый ряд нюансов, которые стоит учитывать.

Практика и развитие Обратите внимание, есть ли у компании обучающие центры и профессиональные библиотеки, где вы можете прокачать свои знания и умения. У многих современных компаний профразвитие является одним из условий контракта. Возможность повысить свою квалификацию и стать более ценным специалистом дает сразу два крутых бонуса:

Повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице.

Возможность продления визы.

Это естественно, когда компания не хочет отпускать хороших сотрудников. А если она сама создает все условия, чтобы специалисты развивались, то такая компания заслуживает наиболее пристальное внимание.

Медицинская страховка Медицина в США очень дорогая. Даже неприлично дорогая. Оформление на работу без медицинской страховки — это большой риск для вашего кошелька. К примеру, чтобы просто наложить гипс на сломанную руку, вам потребуется минимум 2500 долларов. А лечение воспаления легких будет стоить в среднем 14 тысяч долларов. И это далеко не максимальная цена. Чтобы обезопасить себя, лучше искать вакансии, которые включают медицинскую страховку. Даже если заработная плата будет немного ниже. Ведь даже полностью здоровый человек может внезапно заболеть, а одна такая болезнь вне страховки может «съесть» ваши доходы за несколько месяцев.

Стоматологическая страховка Услуги стоматолога не входят в стандартную медицинскую страховку. Поэтому зубы лучше лечить на родине перед вылетом в США или же искать компанию, в контракт которой также включена и стоматологическая страховка. Но соль в том, что очень немногие работодатели ее предлагают. А еще меньше тех, кто включает ее в контракт для новичков. Часто стоматологическую страховку оформляют для проверенных сотрудников в качестве поощрения.

Расходы на транспорт и парковку Конечно, есть совсем немного компаний, которые согласны полностью компенсировать вам затраты на проезд, если частое передвижение по городу не связано с рабочими обязанностями. Но есть любопытный нюанс. Некоторые компании самостоятельно закупают проездные на метро и общественный транспорт. Правда, за ваши же деньги. В чем выгода, спросите вы? А в том, что ваша зарплата облагается налогом уже после этих покупок. Так вы можете сохранить от 3 до 10% своих честно заработанных денег.

Порядок оплаты и премирования Денежные премии за качественную работу — это стандартный способ поощрения сотрудников. Есть три наиболее популярных варианта оплаты премий:

Как поощрение хорошего сотрудника. Зависит от качества работы и результатов. Выплачивается не ежемесячно.

Как часть зарплаты. Выплачивается каждый месяц. Сотрудника могут лишить этой премии за ошибки или некачественно выполненную работу.

Как 13-я зарплата. Премия в размере зарплаты, которая выплачивается ежегодно. Поощрение проверенных сотрудников, с которыми компания намерена работать и дальше.

Посчитайте годовой доход с учетом всех премий компании. Так вы сможете узнать реальную зарплату по вакансии.

График работы В трудовом законодательстве США есть четкие рамки рабочего графика для сотрудников: 8 часов в день, 40 часов в неделю. Компания не имеет права заставить вас работать больше этой нормы. Но вы можете дать согласие на сверхурочную работу за дополнительную оплату. Обязательно узнайте о специфике рабочего графика и сверхурочной работы. Особенно это касается компаний, в графике которых предусмотрены вечерние и ночные смены.

Атмосфера компании На работе вы должны чувствовать себя комфортно. Только так можно проявить себя и принести пользу компании. Поэтому при выборе вакансии обязательно обратите внимание на офис компании и сотрудников. Несмотря на то что компании сами не будут вам говорить ничего об этом, стоит все же тактично поинтересоваться о внутренней атмосфере в команде. Пример из практики. Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что выходцы с постсоветского пространства крайне удивлены, что можно выбрать работу не только по уровню оплаты или карьерным перспективам, но и по атмосфере в коллективе. При этом совершенно необязательно принимать участие в корпоративах, ездить на коллективные пикники, сбрасываться на подарки коллегам. Мой клиент, который нашими с ним совместными усилиями устроился риелтором в Чикаго , как-то рассказал, что его сильно удивило полнейшее отсутствие интриг и сплетен на работе. Никому не интересно, с кем ты встречаешься, чем болеют твои дети, звонила ли тебе сегодня мама и где ты купил новый пиджак.

Найти работу в США не так уж и сложно

Найти работу в США для мигранта из России — задача непростая, но выполнимая. Все зависит от ваших требований и времени, которое вы готовы потратить на подбор «идеальной» вакансии.

Чем выше ваша ценность как специалиста, тем больше предложений трудоустройства вы получите. Здесь США ничем не отличается от России. Но помните, что существуют различные рабочие нюансы, которые могут поставить россиянина в тупик.

Поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться помощью профессиональных рекрутеров, которые знают все особенности и подводные камни существующих вакансий. Еще раз хотим подчеркнуть: мы рекомендуем искать легальную работу. «Серые» вакансии не гарантируют вам социальную защиту, а только позволяют вашему потенциальному работодателю не платить налоги. Но если обман вскроется, вам грозит депортация и запрет на въезд в США. Оно того не стоит. Успехов вам в поиске хорошей работы с высокой зарплатой. Пусть ваш старт в США окажется удачным!

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