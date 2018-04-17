Секреты атомной бомбы и другие технологии, которые выкрали советские разведчики

В годы становления советской власти, в жесточайших условиях индустриализации, в суровые военные годы стране было не до науки. Но для быстрой реализации планов экономического развития и обороны требовались передовые технологии. И тогда на помощь ученым пришли разведчики.

Научно-техническая разведка

В СССР научно-техническая разведка (НТР) осуществлялась в промышленных масштабах. Ежегодно из министерств и ведомств в Совет министров (с 1999 года — в Военно-промышленную комиссию ) поступали заявки на интересующую власть информацию в области зарубежных технологий. Составлялся список нужных тем и направлений, и разведчики их добывали. Сфера интересов была огромна: от разработки стратегического оружия до изготовления искусственного меха.

Материалы, добытые разведчиками, широко использовались учеными. Идеи и технологии, приспособленные к российским реалиям, позволяли существенно уменьшить средства на их разработку. Только по ядерной программе за счет добытой информации удалось сэкономить до 250 млн рублей.

План ГОЭЛРО: от лампочки Ильича до победита

В 1922 году перед военной разведкой была поставлена задача добыть технологию производства вольфрама. Этот металл использовался в лампах накаливания и в ряде изделий военного назначения. Вольфрамовая нить закупалась за рубежом на 200-250 тысяч золотых рублей. Поставки металла могли в любой момент прекратиться, а для реализации плана ГОЭЛРО необходимо было наладить выпуск собственных лампочек.

Наиболее подходящим объектом внедрения был концерн «Осрам», на заводах которого осуществлялся полный комплекс обработки вольфрама: от обогащения руды до нитей накаливания. По своим каналам разведка связалась с военным отделом Компартии Германии . Рабочий-коммунист завода «Осрам» Ю. Хоффман получил партийное задание и в течение ряда лет передавал советской разведке информацию об используемых на заводе технологиях. Особенно ценными оказались сведения о новых суперпрочных материалах — металлокерамике и сплаве карбида вольфрама с кобальтом видиа — при изготовлении которых применялся метод порошковой металлургии.

Однако в 1924 году после неудачной попытки революции Хоффману и нескольким его товарищам пришлось бежать в СССР. На их место заступили другие, «тайные» коммунисты и агентурная сеть были восстановлены.

В СССР удалось в лабораторных условиях воссоздать технологию видиа с некоторыми вариациями. Новый металл назвали победит. Однако до стадии производства было еще далеко. Только в 1929 году инженеру Московского электрозавода Григорию Меерсону удалось раздобыть в США более детальную информацию о технологии производства сплавах с вольфрамом. Он втерся в доверие инженеру Томсону, который провел будущего директора Московского опытного вольфрамового завода по цехам. Время от времени, отлучаясь в туалет, Меерсон конспектировал все, что успевал запомнить. На основе своих записей и материалов, полученных разведкой в Германии, Меерсон разработал технологическую схему и наладил промышленный выпуск победита. Уже в 1930 году было произведено около 4 тонн этого сплава.

Секреты атомной бомбы

В июле 1945 года в ходе Потсдамской конференции американский президент Гарри Трумэн получил известие: The baby is born — «Малыш родился». Это был знак, что ядерная бомба готова. Глава США в перерыве между заседаниями подошел к Сталину и как бы между прочим сообщил, следующее: «Мы имеем новое оружие необычайной разрушительной силы». Он пристально наблюдал вместе с Черчиллем, как отреагирует вождь коммунистов . «Надеюсь, вы сможете хорошо использовать его против японцев», — равнодушно ответил Сталин.

Американский президент и английский премьер не знали, что генералиссимус прекрасно осведомлен о проектах «Манхэттен» и «Тьюб эллойз» («Трубный сплав»).

Осенью 1941 года в советское посольство в Лондоне обратился Клаус Фукс, немецкий коммунист, бежавший от гитлеровского режима в Великобританию . Он сообщил, что, будучи физиком-теоретиком, работает на проекте «Тьюб Эллойз», целью которого являлось строительство в Англии завода урановых бомб. В контакте с физиком Фуксом работала Рут Кучински, советская разведчица. Периодически они встречались, и Клаус приносил ей информацию, но только собственные разработки. Фуксом двигали идейные соображения — он хотел быть полезным стране, воюющей с Гитлером. [С-BLOCK]

В это время в США опытный разведчик Семенов и вице-консул Хейфец «отрабатывали» физиков-участников проекта «Манхэттен». Американский физик Роберт Оппенгеймер, с которым встречался Хейфец, на контакт не пошел, зато Семенов получил от ученика знаменитого физика Энрико Ферми итальянца Б. Понтекорво сообщение, что его учитель впервые осуществил управляемый процесс ядерной реакции.

Также от разведчиков пришла информация о привлечении всех видных ученых-физиков к созданию ядерного оружия, для чего было выделено до четверти от общей суммы расходов США на военно-технические исследования. Однако задача связи с ними осложнялась тем, что все сотрудники, работавшие на проекте «Манхэттен» были перевезены в Лос-Аламос под колпак секретных спецслужб, в том числе прибывший в Америку Клаус Фукс. Место пребывания ученых, инженеров и техников хранилось в секрете, так что даже близкие люди не знали, куда делись их родственники.

Атомной проблемой занялась группа советской внешней разведки под кодовым названием «Энормоз». В задачу группы входили определение стран, где ведутся работы с урановой бомбой и добыча научно-технической информации для советских ученых-атомщиков.

И. В. Курчатов высоко оценил данные, полученные разведкой, которые «указывают на технические возможности решения всей проблемы в значительно более короткие сроки, чем думают наши ученые».

В 1944 году вновь в поле зрения советской разведки объявился Фукс. В течение нескольких лет он передал ряд материалов, в том числе принципиальную схему водородной бомбы, по теоретическим представлениям ученых США и Великобритании. [С-BLOCK]

Говоря о ядерной программе, нельзя не сказать о супружеской паре Розенбергов, казненных в США по обвинению в передаче СССР информации об атомном оружии. Материалы засекреченного дела заняли несколько томов, однако достоверно известно только о факте передачи советской разведке образца радиовзрывателя и документации на него.

Казнь американских коммунистов вызвала волну возмущения во всем мире. Тем более что Клаус Фукс, который был разоблачен в 1953 году, получил в Британии 14 лет тюрьмы, поскольку суд посчитал, что он передавал сведения не врагу, а союзнику.

Подводя итог результатов атомной программы, учитывая вовремя полученные разведданные об американской бомбе, Сталин заметил: «Если бы мы опоздали на один-полтора года, то, наверное, испробовали бы этот заряд на себе».