Олигархи камнем повисли на шее Кремля

Как отмечает американское издание, Дерипаска получил контроль над «Русалом» в результате жестоких «алюминиевых войн» 1990-х. На момент бума в сырьевом секторе в середине 2000-х он стал самым богатым человеком в России

«В основе его взлета была негласная договоренность, которой президент Владимир Путин достиг с российскими промышленниками, консолидируя власть в начале 2000-х: их активы не трогают, пока они поддерживают национальные приоритеты и отказываются от личных политических амбиций. Магнаты помогали с флагманскими национальными проектами, такими как выполненный Дерипаской ремонт Большого театра в Москве и строительство объектов к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, в которое он вложил $1,38 млрд», — говорится в статье.

«За рубежом Дерипаске были нужны деловые контакты и финансирование. Но из-за его предполагаемых прошлых связей с организованной преступностью у него неоднократно возникали проблемы с получением визы в США , несмотря на то, что он нанимал ведущие лоббистские фирмы и бывшего сенатора Боба Доула», — пишет The Wall Street Journal.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника, «Путин и министр иностранных дел России часто поднимали визовый вопрос с Джорджем Бушем-младшим и госсекретарем Кондолизой Райс ».

Но теперь, считает The Wall Street Journal, альянс Кремля и олигархов «становится более хрупким». «Стратегия администрации Дональда Трампа может вынудить российскую элиту приблизиться к Путину, что усилит ее зависимость от государственного финансирования. Для Кремля это создает свои риски: когда людям некуда больше идти, им и винить больше некого», — заявил газете руководитель российских исследований при Лондонском королевском колледже Сэм Грин

Со своей стороны, Кремль отступать не намерен, и готовится к максимально жестким санкциям со стороны США. По информации РБК, власти рассматривают сценарии введения Вашингтоном санкций против российского госдолга, отключение РФ от системы SWIFT, а также введение блокирующие санкции против Сбербанка ВТБ . В качестве защитных действий рассматривается создание спецбанка для покупки ОФЗ, а также закрытие информации и покупателях облигаций.

Что характерно, Белый дом держит ситуацию с санкциями в предельно подвешенном состоянии. Так, российский валютный рынок, весь понедельник нервно ждавший анонсированного расширения санкций США, вечером получил неожиданную поддержку. The Washington Post сообщила, что Трамп готов отложить очередные антироссийские меры — и уже на вечерних торгах Мосбиржи доллар подешевел на 1 руб., а бумаги российских компаний начали дорожать на западных площадках.

Это лишний раз показывает, насколько нынешняя финансовая система РФ зависит от любого чиха Трампа, и насколько для Кремля назрела необходимость перемен. Прежде всего, перестройки экономики и денежно-кредитной политики.

— Мы не можем рассчитывать, что США откажутся от ужесточения секционного давления, — уверен президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — С точки зрения Вашингтона, ограничительные меры являются эффективным инструментом в конкурентной экономической борьбе. Между тем, финансовый сектор России полностью зависим от фондирования за рубежом, и это делает нас чрезвычайно уязвимыми.

Да, The Washington Post пишет, что Трамп готов отложить очередные антироссийские меры. Но, на мой взгляд, США сознательно и намеренно растягивают процесс ужесточения санкций. Чем более медленно они это делают, тем более растянутым оказывается период неуверенности и паники в отношении активов России. Однако в конечном счете, скорее всего, Вашингтон будет просто перекрывать кислород нашему финансовому сектору.

«СП»: — На каких еще направлениях США могут усилить санкционное давление?

— Надо понимать: ситуация с Дерипаской и «Русалом» — модельная. Когда Вашингтон подготовится — а он, я считаю, обязательно подготовится (американцы и нынешние санкции ввели не сразу после возвращения Крыма в состав РФ, а готовили их четыре года) — экономические санкции могут распространиться и на российский энергетический сектор.

Нельзя исключить, что едва программы энергосбережения в США и ЕС выйдут на пороговый уровень по эффективности, плюс в альтернативной энергетике будут внедрены новые технологии, Запад сможет — так же, как с алюминием — в одностороннем порядке перекрыть России еще и энергетический экспорт.

Кремлю, с считаю, нужно думать о такой перспективе уже сегодня. Все же история с Дерипаской наглядно показывает, как Запад может в одночасье перекрыть РФ какой-то крупный бизнес.

Думаю, энергетический сценарий может реализоваться во вполне обозримом будущем. Тем более, Дональд Трамп — человек коммерческого склада, выступающий за оголтелый протекционизм. Если в Белом доме увидят, что новое направление в энергетике играет на руку экономике США, его развитие, надо думать, тут же хорошо простимиулируют.

Кремлю нужно думать именно об этом — как тогда России будет существовать.

«СП»: — Какой у России выход?

— Нам нужна совершенно новая — суверенная — финансовая система, которая поставит барьеры на пути трансграничного движения капитала, а также позволит внутри страны переводить накопления в инвестиции, и объединить человеческие и финансовые ресурсы для реализации крупных проектов.

Нам нужно думать о производстве совершенно другой номенклатуры товаров, думать, как принципиально снизить тарифы естественных монополий. И выстроить, наконец, новую модель экономики.

В рамках этой модели, безусловно, можно продавать на экспорт то, что возможно. Но ставка должна делаться на развитие собственной промышленной базы. Я уже не говорю про сельское хозяйство, где мы имеем возможности кратно увеличить производительность труда и внедрить интенсивные технологии возделывания культур.

Надо помнить, что зеркально отвечать Вашингтону на санкции мы не можем — у нас слишком ограниченные торговые связи с Америкой. И что бить по Европе — по ключевому партнеру США — нам не выгодно. Мы тем самым только сделаем хуже себе, да еще подыграем Белому дому, который давит на ЕС, требуя расширения антироссийских санкций в ущерб интересам европейцев.

Исходить следует из того, что больше всего США и Запад в целом опасаются другого. Того, что мы сможем развиваться сами, без них — того, что наша экономическая система будет выстроена таким образом, что для нас не будет критическим их воздействие.

Если Запад увидит продвижение на этом направлении, он будет напуган. Но пока, замечу, в нашей экономической политике нет видимых перемен. Достаточно напомнить, что 12 апреля замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев заверил: Россия ответит на новые санкции со стороны США без нарушения норм международной торговли ВТО

Так и хочется воскликнуть: почему? Почему мы цепляемся за нормы ВТО в ситуации, когда Америка даже не смотрит на них, вводя все новые санкции, почему мы пытаемся быть святее Папы Римского?! Один только этот факт, я считаю, показывает: реальных экономических реформ в России ближайшее время ждать не приходится…