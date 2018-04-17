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Кто станет самым эрудированным самородком среди школьников Беларуси
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Кто станет самым эрудированным самородком среди школьников Беларуси 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Особый привкус азарту весеннего настроения надежд и откровений придаст в субботу, 28 апреля, у зрителей финал интеллектуального шоу на канале «Беларусь 1» — «Я знаю!». Самого эрудированного знатока среди подростков каждой параллели средней и старшей школы определят в телеэфире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе телерадиокомпании.
В ходе шоу-викторины среди умников и умниц уже были определены самые знающие, находчивые и инициативные подростки 5-11 классов. Теперь победители предыдущих выпусков программы и финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, блеснут своим мастерством в решающих раундах. Причем, чтобы участники дуэли эрудитов были в абсолютно равных условиях, что называется, в «своей весовой категории», для каждой параллели будет объявлен раздельный старт в суперфинале. Зато зрители смогут оценить знания участников в семи выпусках программы.
Руководители интеллектуальных клубов и кружков, педагоги-организаторы, школьные учителя, многие из которых приходятся и родителями участникам, провели углубленную подготовку детей к этому зрелищу знаний и находчивости, и теперь вместе с группами поддержки будут болеть за юных представителей в суперфинале телевизионного шоу.
Как всегда, задавать вопросы участникам, шутить и разряжать обстановку на съемочной площадке будет бессменный «Артуро Тосканини» проекта Георгий Колдун, а общаться с наставниками школьников в непринужденной атмосфере в «учительской» будет Дмитрий Новик.
Георгий постарается доверительно познакомить зрителей со страничками из биографий участников, поинтересуется у героев передачи, как изменилась их судьба после победы на первом этапе проекта. А в роли незаменимого психолога успокаивать и вдохновлять самую взволнованную аудиторию — педагогов, которые, по обыкновению, слишком эмоционально переживают за своих питомцев, выступит Новик.
По итогам игр будут определены семь победителей из каждой заявленной параллели. Победителей ожидают дипломы и ценные подарки не только личного характера, но и для всего класса школы, откуда сам участник, а в решающих выпусках проекта сойдутся учащиеся из всех регионов Беларуси.
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