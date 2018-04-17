Лишнее тепло. Пять шагов для оформления перерасчёта за отопление

На Средний Урал пришла настоящая весна, и если батареи в вашем доме накалены до предела и в квартире стоит реальная «сауна», есть повод заставить коммунальщиков снизить температуру, а возможно — добиться перерасчёта за лишнее тепло. Ведь за перетоп вы расплачиваетесь рублём.

Исключение из правил

Документальное основание для перерасчёта — акты, в которых зафиксирован факт оказания жилищно-коммунальной услуги ненадлежащего качествоа. Как рассказывают специалисты «Единого расчётного центра», они составляются управляющей организацией.

Абонент может самостоятельно обратиться в УК. После получения ЕРЦ данного документа, может быть проведена корректировка, которая отразится в квитанции в графе «Перерасчёты, руб.».

Сегодня размер платы за отопление регулируется постановлением Правительства РФ от №354. Её вам начисляют одним из двух способов — в течение только отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. В Екатеринбурге работает первый способ, а решения о его изменении власти принимают не чаще одного раза в год — в срок до 1 октября.

При наличии общедомового счётчика с жильцов берут плату за тот ресурс, который был потреблён, без отпуска его в долг либо авансовых платежей. Соответственно, все корректировки по окончании отопительного сезона остались в прошлом. Но из этого правила есть исключения. Так, уменьшения платы вправе требовать потребители, если исполнитель предоставляет услуги ненадлежащего качества или делает это с долгими перерывами.

«Если потребитель обратился в управляющую компанию с жалобой, но в течение 2-х часов представитель УК не явился для составления акта, собственник вправе самостоятельно составить такой акт, — поясняет юрисконсульт Консультационного пункта по вопросам защиты прав потребителей Надежда Залыгина. — Для этого достаточно привлечь двух и более потребителей (соседей) и уполномоченное лицо: председателя совета многоэтажки или председателя ЖК, ТСЖ, ЖСК».

Пять шагов для оформления перерасчёта за перетоп

1. Если температура воздуха в квартире не соответствует установленным нормам (ниже норматива либо выше его), вы должны обратиться с жалобой (заявкой) в управляющую компанию, которая обслуживает ваш многоквартирный дом.

Претензия составляется в двух экземплярах (один, с отметкой о приёме, оставляете себе): в ТСЖ и ЖСК — на имя председателя, в УК — в аварийно-диспетчерскую службу. Если вам предлагают оставить претензию по телефону, то обязательно зафиксируйте — кто конкретно принял ваш звонок и под каким номером он зарегистрирован в журнале учёта. Есть также вариант направить её заказным письмом с уведомлением о вручении.

2. По вашей заявке представитель УК должен составить акт, в котором фиксируется факт нарушения услуги (также в двух экземплярах).

В документе также указываются все требуемые величины: время, дата и температура воздуха.

3. Если сотрудники УК не приходят составлять акт или не устраняют нарушения, потребитель имеет право пожаловаться в департамент Госжилстройнадзора, Роспотребнадзор или, в крайнем случае, в суд. При этом нужно приложить копии обращений в УК или указать номер заявки и её дату.

Но чтобы добиться корректировки платы за тепло, вам нужно зафиксировать весь период нарушений, так как перерасчёт производится за конкретный период времени. В актах указываются время и уровень температуры, подтверждающий отсутствие услуги или её низкое качество.

4. Когда у вас восстановят нормальную температуру, снова вызывайте комиссию из УК, ТСЖ или ЖСК. Она составит новый акт, где обязательно должна быть указана дата.

Лишь после этого, со всеми актами на руках, вы обращаетесь в управляющую организацию с требованием перерасчёта. За каждый час нарушения нормативов делают перерасчет на 0,15%.

5. Если собственник получил отказ в удовлетворении требования, у него есть несколько вариантов для дальнейшего разрешения конфликта:

обращение с жалобой в прокуратуру , жилищную инспекцию или Роспотребнадзор;

обращение с иском в суд.

В суде, помимо перерасчёта, можно требовать компенсации судебных расходов, морального вреда и штрафа за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, а это уже совсем другие деньги.