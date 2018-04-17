Ещё
Карту мест общегородского субботника представили в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Telegram обжаловал решение о блокировке
Telegram обжаловал решение о блокировке

Карту мест общегородского субботника представили в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Сейчас на ней отмечено более 130 таких мест: популярные общественные пространства, места отдыха, скверы и парки. Однако заявки на субботник, который пройдет в Вологде 21 апреля, продолжают поступать.
Карта наглядно показывает распределение сил по облагораживанию города. Уже сейчас о своем желании поучаствовать в субботнике заявили городские власти, депутаты, представители политических партий, ТОСы, образовательные учреждения и управляющие компании. Каждая группа участников обозначена определенным цветом.
Картой субботника могут воспользоваться все желающие — посмотреть, где в микрорайоне, по их месту жительства, будет проводиться уборка, и присоединиться к ней.
В Вологде очистят берега водоемов, территории у памятников и мемориалов, пешеходные дорожки с газонами, дворовые территории.
Напомним, что все участники субботника могут сами выбрать территории, на которых они хотят навести порядок или выбрать участок из перечня, предложенного Департаментом городского хозяйства.
«Сейчас заявки на участие в субботнике подали около 130 организаций, а также 16 управляющих компаний и 23 ТОСа. Приглашения они получили заблаговременно, некоторые участники подали заявки самостоятельно, не дожидаясь массовой рассылки. Территории распределили по желанию, ориентировались также на близость к месту расположения организации. Принять участие в общегородском субботнике могут все желающие, обращаться следует в управляющие компании, Центры по работе с населением или в департамент», — рассказали в Департаменте городского хозяйства Вологды.
Карта субботника будет дополнена в соответствии с поданными заявками. Вологжане могут сообщить о своем желании поучаствовать в уборке города и получить все разъяснения по телефону — 72-15-34. В день общегородского субботника вывоз мусора и смета организуют городские власти, на полигон он будет приниматься бесплатно, инвентарем для уборки обеспечат при необходимости.
Добавим, что в субботу, 21 апреля, будет дан и старт двухмесячнику благоустройства, который продлится до 21 июня. В течение этого времени Вологда будет готовиться к Дню города, помимо уборки, запланированы высадки деревьев и цветов.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
График отключения горячей воды разработали в Вологде Ограждения вдоль магистралей и путепроводов ремонтируют и красят в Вологде Темпы весенней уборки увеличат коммунальные службы города
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой93
МЧС обратилось к москвичам12
Украинский космос оказался под угрозой из-за США256
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО551
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение