Карту мест общегородского субботника представили в Вологде

Сейчас на ней отмечено более 130 таких мест: популярные общественные пространства, места отдыха, скверы и парки. Однако заявки на субботник, который пройдет в Вологде 21 апреля, продолжают поступать.

Карта наглядно показывает распределение сил по облагораживанию города. Уже сейчас о своем желании поучаствовать в субботнике заявили городские власти, депутаты, представители политических партий, ТОСы, образовательные учреждения и управляющие компании. Каждая группа участников обозначена определенным цветом.

Картой субботника могут воспользоваться все желающие — посмотреть, где в микрорайоне, по их месту жительства, будет проводиться уборка, и присоединиться к ней.

В Вологде очистят берега водоемов, территории у памятников и мемориалов, пешеходные дорожки с газонами, дворовые территории.

Напомним, что все участники субботника могут сами выбрать территории, на которых они хотят навести порядок или выбрать участок из перечня, предложенного Департаментом городского хозяйства.

«Сейчас заявки на участие в субботнике подали около 130 организаций, а также 16 управляющих компаний и 23 ТОСа. Приглашения они получили заблаговременно, некоторые участники подали заявки самостоятельно, не дожидаясь массовой рассылки. Территории распределили по желанию, ориентировались также на близость к месту расположения организации. Принять участие в общегородском субботнике могут все желающие, обращаться следует в управляющие компании, Центры по работе с населением или в департамент», — рассказали в Департаменте городского хозяйства Вологды.

Карта субботника будет дополнена в соответствии с поданными заявками. Вологжане могут сообщить о своем желании поучаствовать в уборке города и получить все разъяснения по телефону — 72-15-34. В день общегородского субботника вывоз мусора и смета организуют городские власти, на полигон он будет приниматься бесплатно, инвентарем для уборки обеспечат при необходимости.

Добавим, что в субботу, 21 апреля, будет дан и старт двухмесячнику благоустройства, который продлится до 21 июня. В течение этого времени Вологда будет готовиться к Дню города, помимо уборки, запланированы высадки деревьев и цветов.