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Ремонт дорог в Омске начнётся с 15 мая
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Ремонт дорог в Омске начнётся с 15 мая 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель.
Сегодня, 17 апреля, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая ремонту дорог. В ней принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель. Он рассказал, что в 2018 году в Омской области 30% дорог.
«Второй год подряд получаем миллиард из федерального центра с учётом софинансирования 2 млрд В этом году отремонтируют 37 магистралей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Отремонтированная дорога сразу вызывает желание ехать быстрее», — заявил Александр Фрикель.
Чиновник также добавил, что ремонт дорог в Омске начнётся с 15 мая.
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 Ещё 2 источника 
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