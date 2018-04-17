Ремонт дорог в Омске начнётся с 15 мая

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель

Сегодня, 17 апреля, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая ремонту дорог. В ней принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Фрикель. Он рассказал, что в 2018 году в Омской области 30% дорог.

«Второй год подряд получаем миллиард из федерального центра с учётом софинансирования 2 млрд В этом году отремонтируют 37 магистралей. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Отремонтированная дорога сразу вызывает желание ехать быстрее», — заявил Александр Фрикель.

Чиновник также добавил, что ремонт дорог в Омске начнётся с 15 мая.