Ирина Соколова: Инновационная работа по сохранению языков северных этносов способствует их популяризации и возрождению

Ямал традиционно поделится наработанным опытом сохранения исконной среды и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов, создания комфортных условия проживания тундровиков, их медицинского обслуживания и уникального образовательного процесса с зарубежными коллегами.

Ирина Соколова рассказала о правах коренных малочисленных народов и поделилась положительными наработками в автономном округе.

»В округе уделяется повышенное внимание теме сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера. Почти 60 процентов коренного населения свободно говорят на языках ненцев, ханты, селькупов. В целях сохранения и развития языков в округе используют инновационные подходы, основанные на использовании современных электронных средств связи», — сообщила Ирина Соколова.

Так, для ямальской молодёжи родной язык северных этносов — это язык повседневного общения. В частности, для групп в социальных сетях и в мессенджерах — это язык ненцев, селькупов и ханты. В электронных СМИ выходят программы на языках коренных малочисленных народов Севера. К примеру, в эфире региональной телерадиокомпании «Ямал-Регион» вещание на национальных языках занимает как минимум 1,5 часа в день. В регионе успешно издаются произведения местных авторов. За последние четыре года реализовано более 20 таких проектов. Книги, напечатанные на языках ханты, ненцев и селькупов, переводятся и на электронные носители и размещаются в интернете. Язык и культура малочисленных народов Севера на Ямале активно используются в сфере массового искусства. Ямальская молодёжь переводит на родной язык комиксы и придумывает оригинальные произведения этого жанра.

Ирина Соколова подчеркнула, что практика Ямало-Ненецкого автономного округа показывает, что целенаправленная инновационная работа по сохранению языков северных этносов способствует их популяризации и возрождению.

«Убеждены, что, сохраняя разнообразие культур, мы сохраняем национальную идентичность и будущее своих стран», — сказала она.