Глава «Вымпелкома»: Операторы связи не смогут исполнить требования «закона Яровой» к 1 июля

Василь Лацанич. Операторы связи не смогут исполнить требования «закона Яровой» об обязательном хранении трафика данных к 1 июля 2018 г., так как отсутствуют необходимые технические документы. Об этом в ходе форума «Телеком 2018. Курс на технологическое лидерство» сообщил генеральный директор «Вымпелкома»

«Я смею предположить, что никто из ныне здравствующих операторов не сможет 1 июля выполнить ту букву закона, в том виде, в котором мы его трактуем в полной мере. Я очень надеюсь, что будет нормальная договоренность между бизнесом и регулятором, заинтересованными сторонами о том, что будет поэтапное внедрение с контролем, с нормальным развитием технологической площадки», — сказал В. Лацанич.

Он добавил, что текст спецификации по «закону Яровой» на данный момент не представлен операторам.