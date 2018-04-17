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Глава «Вымпелкома»: Операторы связи не смогут исполнить требования «закона Яровой» к 1 июля
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Глава «Вымпелкома»: Операторы связи не смогут исполнить требования «закона Яровой» к 1 июля 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Операторы связи не смогут исполнить требования «закона Яровой» об обязательном хранении трафика данных к 1 июля 2018 г., так как отсутствуют необходимые технические документы. Об этом в ходе форума «Телеком 2018. Курс на технологическое лидерство» сообщил генеральный директор «Вымпелкома» Василь Лацанич.
«Я смею предположить, что никто из ныне здравствующих операторов не сможет 1 июля выполнить ту букву закона, в том виде, в котором мы его трактуем в полной мере. Я очень надеюсь, что будет нормальная договоренность между бизнесом и регулятором, заинтересованными сторонами о том, что будет поэтапное внедрение с контролем, с нормальным развитием технологической площадки», — сказал В. Лацанич.
Он добавил, что текст спецификации по «закону Яровой» на данный момент не представлен операторам.
Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал журналистам, что срок введения обязательного хранения операторами data-трафика в рамках «пакета Яровой» может быть отложен до 1 октября.
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