Цифровое лидерство России: блокчейн, Big Data и биометрия изменят банки до неузнаваемости

Франция и Россия не случайно оказалась в европейской пятерке лидеров цифрового банкинга, обогнав такие страны как Великобритания Австрия . Именно российские специалисты в области цифровых технологий сегодня являются одними из самых востребованных по всему миру, отмечает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев

Лидеры цифрового банкинга

Эксперты консалтинговой компании Deloitte Digital включили Россию в пятерку лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона. Исследование было проведено в 38 странах, охватив 238 банков и десять финтех-компаний. По его итогам Россия обошла такие страны, как Великобритания, Франция и Австрия.

«Цифровой банкинг к банковскому делу имеет скорее не прямое, а косвенное отношение, и причины нашего лидерства надо искать в развитии информационных технологий, а они развиваются очень быстро. В России много талантливых и креативных людей, работающих в сфере программного обеспечения. Их знания востребованы в мире, и российский банковский сектор также старается не упустить возможность, используя талант и креатив таких людей в своей отрасли.

В свою очередь и банковская сфера открывает профессионалам IT-сектора необыкновенные перспективы изменить финансовую отрасль, сделав работу банков с клиентами и внутренние коммуникации гораздо удобнее. Если еще 3-4 года назад перенос банкинга в цифровую сферу казался какой-то экзотикой, то сейчас ситуация в отрасли меняется стремительно, и сами банки заинтересованы уходить от традиционного обслуживания к дальнейшей цифровизации», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Аналитики Deloitte Digital преимуществом России называют тот факт, что становление рынка происходило уже в цифровую эпоху. Средний возраст российского банка с момента последней смены бизнес-модели не превышает десяти лет, что облегчает процесс их адаптации к новым реалиям и выгодно отличает от старейших мировых банков с выстроенной системой классического офлайн-банкинга.

Ставка на современные технологии

Как мы отмечали ранее, переход на цифровую экономику сегодня является одним из ключевых приоритетов развития России, и именно банки становятся первооткрывателями в новой экономике, внедряя передовые инструменты в работу и тем самым увеличивая свою конкурентоспособность. Среди таких инструментов выделяется использование биометрии для удаленной идентификации и работы с счетами, внедрение блокчейна и автоматизации, а также развитие искусственного интеллекта и возможностей Big Data.

«Уже через два-три года мы увидим банковскую систему, построенную на совершенно других принципах, а удаленный доступ к широкому спектру финансовых продуктов станет частью повседневной жизни. Банковские операции будут повсеместно строиться на основе блокчейна, что положительно отразится на скорости и безопасности операций.

Для решения по кредитам многие банки уже принимают решения на основании информации, полученной при использовании Big Data — больших баз данных, которые позволяют составить полное представление о кредитоспособности клиента. Формальное присутствие человека в банке становится все менее необходимым.

В этой связи использование удаленного обслуживания также будет стремительно расти. Участники банковского рынка готовы расширять свое присутствие среди молодежи, предлагая новые и удобные сервисы и другие современные способы взаимодействия с клиентами. А так как молодое поколение все активнее вступает в жизнь, то и подобные технологии будут становиться все более массовыми», — продолжает Михаил Беляев.