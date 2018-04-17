В районе Люблино состоялось собрание молодежной палаты 

Встреча представителей партии «Единая Россия» с членами молодежной палаты района Люблино состоялась на минувшей неделе. Об этом рассказала глава исполкома местного отделения «Единой России» Ольга Лазарева.
— Депутат муниципального округа Камран Мамедов предложил для обсуждения актуальные вопросы: трудоустройство молодежи, организация тематических встреч с известными личностями в разных сферах деятельности, блогерство, медицина, государственное управление. А председатель молодежной палаты района Анна Семеник предложила проводить спортивные мероприятия для молодежи, занятия на новых площадках для воркаута, устраивать мастер-классы, приглашать известных тренеров, — сообщила Ольга Лазарева.
Добавим, что на собрании также присутствовал глава управы района Люблино Алексей Бирюков и глава муниципального округа Юрий Андриянов. (мю)