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Массовые проверки парковых кафе начались в Нижнем Новгороде
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Массовые проверки парковых кафе начались в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Массовые проверки шашлычных и кафе начались в парках и скверах Нижнего Новгорода. Данное поручение было дано КУГИиЗР и АТИ мэром Владимиром Пановым в связи с многочисленными жалобами граждан. Об этом сообщает корреспондент агентства Newsroom24 с заседания комиссии по имуществу и земельным отношениям Гордумы.
О начале проверок депутатам рассказала замглавы администрации города Наталья Казачкова. По ее словам, сотрудниками правоохранительных органов также проводились контрольные закупки в данных объектах общепита, которые выявили факты нелегальной продажи алкоголя.
Результаты проверок чиновники обещают представить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что бар «Жако» закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии.
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