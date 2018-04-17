Массовые проверки парковых кафе начались в Нижнем Новгороде 

Массовые проверки шашлычных и кафе начались в парках и скверах Нижнего Новгорода. Данное поручение было дано КУГИиЗР и АТИ мэром Владимиром Пановым в связи с многочисленными жалобами граждан. Об этом сообщает корреспондент агентства Newsroom24 с заседания комиссии по имуществу и земельным отношениям Гордумы.
О начале проверок депутатам рассказала замглавы администрации города Наталья Казачкова. По ее словам, сотрудниками правоохранительных органов также проводились контрольные закупки в данных объектах общепита, которые выявили факты нелегальной продажи алкоголя.
Результаты проверок чиновники обещают представить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что бар «Жако» закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии.
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