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Проект медцентра РФ и Японии в Москве может быть «клонирован» в городах РФ
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Проект медцентра РФ и Японии в Москве может быть «клонирован» в городах РФ 

РИА Недвижимость 1 час назад
ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Проект создания в Москве «Медицинского центра российско-японской дружбы» в будущем может быть «клонирован» в других городах как в России, так и в странах СНГ, которые проявляют к нему интерес, сообщил РИА Новости в Токио начальник главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Алексей Изотов.
В рамках реализации проекта в Москве в районе станции метро Добрынинская планируется построить здание площадью более 22 тысяч квадратных метров, и оно будет объединено с существующим клинико-диагностическим центром в единый комплекс.
"Проект уникален по своей сути, такого еще не было ни в России, ни в Европе", — сказал Изотов, представлявший ранее в тот же день проект в посольстве РФ в Японии.
По его словам, «японская медицина достигла очень больших успехов, в том числе в области нейрохирургии, борьбы с онкологией», и, по его мнению, это действительно будет новое слово в организации медицины в РФ. «Нам не хватает японской логистической организации процесса, того ноу-хау, которого нет в России», — пояснил Изотов.
"Но мы смотрим гораздо дальше, и этот проект является пилотным. Когда он сам по себе будет отработан, дальше его можно будет «клонировать» как в наших крупных городах и в провинции, так и в странах СНГ", — сказал Изотов.
Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с представителями стран СНГ, и «они считают очень интересным получить готовый такой проект».
По словам Изотова, участие японских компаний в проекте ожидается в пределах 49%. Общая его стоимость составляет 9 миллиардов иен — от пяти до шести миллиардов рублей, сообщил Изотов.
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