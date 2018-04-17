Живые камни: как искусственные алмазы завоевывают рынок

Попытки создать лабораторный алмаз велись с 1950-х годов, но настоящая революция происходит прямо на наших глазах. За последнее время заметно усовершенствовались две основные технологии: создание алмазов в условиях высочайшей температуры и давления (HPHT) и химическое осаждение из газовой фазы (CVD), когда плазма из атомов углерода, из которой атомы слой за слоем конденсируются на подложку, образуя алмаз. Технология HPHT уже позволяет получать алмазы размером в 5 карат. С 2003 года технология CVD прошла путь от создания совсем малых алмазов в 0,3 карат до полностью прозрачных камней размером в 3 карата с очень хорошими оптическими свойствами. Алмазы, созданные по CVD-технологии, практически не имеют посторонних примесей, таких как азот или бор, что дает им преимущества даже перед природными алмазами — как для промышленного, так и ювелирного применения.

Вместе с улучшением качества и размеров лабораторных алмазов, в последние годы в гонку вступили стартапы из Долины, с многомиллионными инвестициями в маркетинг и селебрити в числе акционеров. Они оказались способны вложить огромные средства для того, чтобы пошатнуть положение продавцов природных алмазов. Аналитики прогнозируют ежегодный рост рынка выращенных в лаборатории алмазов примерно в 7,4%: с $16,2 млрд в 2015 году до $27,6 млрд к 2023 году.

Все реже СМИ называют синтетические алмазы «фальшивками», а отрасли природных алмазов приходится выпускать все более совершенные устройства для выявления искусственно выращенных камней: DiamondCheck, DiamondSure и DiamondView. Однако, даже самые современные сканеры GIA не всегда могут отличить искусственно созданные камни от природных.

Пока искусственно выращенные алмазы занимают 1-2% рынка, но в будущем их доля может существенно увеличиться по прогнозам экспертов, вплоть до доминирующей. При этом уже сегодня более 95% используемых в промышленности алмазов выращены в лаборатории (остальные продаются для использования в ювелирных изделиях).

Чем отличаются природные и синтетические алмазы?

Одно из существенных отличий природных алмазов — дефекты кристаллической решетки, которые придают камням окраску. Например, желтый — последствие вкраплений атомов азота, коричневый и розовый оттенок камня — последствия искривления кристаллической решетки. При этом, управляя процессом создания, в искусственных алмазах можно добиться кристаллической решетки, близкой к идеальной, а чистота содержания углерода в них может доходить до 99,999%.

Но если параметры чистоты особенно важны для B2B-применения алмазов, то для ювелирных камней едва ли чистоту камня можно назвать решающим фактором. Скорее, тут ключевая роль остается за ценой и маркетингом.

Когда искусственный алмаз поставят на полки ювелирных магазинов?

Для увеличения доли синтетических алмазов на ювелирном рынке есть несколько препятствий. Многие мировые ювелирные дома не понимают, что искусственно выращенный алмаз можно продавать как самостоятельный продукт. Вместо этого, они продают их под видом природных. Часто в этом виноваты даже не продавцы.

Недобросовестные дилеры покупают искусственные алмазы с целью «подмешивать» выращенные в лаборатории камни к настоящим. В случае размера алмаза до 0,3 карат, отличить выращенный в лаборатории камень от природного очень трудно, и этим они и пользуются.

Чтобы избежать подлога, крупные сети (Tiffany, Cartier и другие) строго отслеживают всю цепочку поставки, от добычи камня до инкрустации.

Полагаю, одна из причин, почему продавцы не готовы поставить на полку искусственные камни рядом с природными — нежелание создавать рынок с нуля. Эту задачу на себя взяли такие стартапы как Diamond Foundry или Ada Diamonds. Они вкладывают миллионы долларов в маркетинг и привлекают звезд первой величины, чтобы показать рынку, что искусственный алмаз можно ставить на полки рядом с природным. Идея производителей лабораторных алмазов в том, чтобы вместо прямой конкуренции с алмазодобывающей индустрией создать новый рынок. Если ювелирные сети станут четко различать синтетические камни и природные, то у покупателя появляется выбор: купить натуральный камень дороже или синтетический — дешевле. Разница в цене будет платой за эмоциональную составляющую.

Два разных рынка и продукта

Важно понимать, что появление на рынке двух типов камней — искусственного и природного — нацелено на два принципиально разных рынка. С разной аудиторией и разным позиционированием и маркетингом.

В традиционную отрасль добычи и обработки алмаза вложена вековая история и совсем иные маркетинговые месседжи. Кажется невероятным, но позиционирование бриллианта как безусловного атрибута роскоши стало планомерной работой все тех же алмазодобывающих компаний. Еще в 50-е годы прошлого века De Beers стала проводить маркетинговую политику по созданию единого позиционирования для бриллианта: бриллиант — это незаменимый атрибут понятия «любовь», бриллиант — это «навсегда». Достаточно вспомнить седьмой фильм о Джеймсе Бонде, который так и назывался «Бриллианты навсегда» (слоган De Beers). У искусственных камней — иная философия и ценности, которые приходится создавать с чистого листа.

Ангола, Чтобы противостоять маркетинговой машине алмазодобытчиков, Diamond Foundry бьет в одну из главных «болевых точек» алмазодобытчиков: с подачи одного из акционеров компании, актера Леонардо Ди Каприо , они рассказывают о проблемах незаконной добычи алмазов в неблагополучных регионах мира ( Сьерра-Леоне Конго ). И указывают на неэтичность самого процесса добычи алмазов.

Сингапуре, Китае и Главное препятствие к массовому появлению таких компаний, как Diamond Foundry — высокий порог входа на рынок. По нашим оценкам, в одну из первых российских компаний, вышедших на мировой рынок, NDT (New Diamond Technologies, создают алмазы на базе HPHT-метода), вложили не менее $60 млн Суммарные инвестиции в Diamond Foundry (комбинируют CVD и HPHT-технологию при создании алмазов) — около $100 млн Даже запуск исследовательского центра для компании, работающей на CVD-технологиях мы оцениваем более чем в $15 млн Из-за высокого объема инвестиций в R&D, технологией производства синтетических алмазов по факту владеет всего около десятка компаний во всем мире. Все они расположены в США России . Вход на рынок искусственных алмазов — дорогой и сложный, зато это один из тех многомиллиардных рынков, где у российских лабораторий и производств есть шанс заполучить весомую долю.

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