Система денежных переводов «Лидер» исключена из реестра ЦБ

ЦБ исключил из реестра операторов платежных систем запись о небанковской кредитной организации «Лидер» в качестве оператора платежной системы «Международные денежные переводы „Лидер“. Соответствующее решение было принято регулятором 16 апреля, НКО „Лидер“ исключена из реестра начиная с 13 апреля — дня отзыва ее лицензии.

Согласно закону „О национальной платежной системе“, в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Объясняя отзыв лицензии у НКО „Лидер“, регулятор сообщил, что в деятельности организации были установлены „неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) АО „НКО „Лидер“ и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов“.

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В Центробанке также подчеркнули, что к НКО „Лидер“ неоднократно применялись меры надзорного реагирования, при этом руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Система переводов функционировала с 2003 года, изначально носила название VIP Money Transfer, а в 2006 году, после смены акционеров, была переименована в систему международных денежных переводов „Лидер“. В декабре 2012 года Банк России зарегистрировал НКО „Лидер“ в качестве оператора платежной системы „Международные денежные переводы „Лидер“.

Система „Лидер“ в марте 2015 года была признана национально значимой. С июня 2014 года она также числилась в реестре платежных систем как социально значимая, однако в марте 2017-го утратила этот статус.