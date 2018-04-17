Как создать свой прокси-сервер для Telegram за 75 рублей

Как создать свой прокси-сервер для Telegram за 75 рублейДрузья, в свете последних событий даже самый ленивый интернет-пользователь заинтересовался поднятием собственного удаленного сервера и запуском личного VPN.

Вчера мы рассказали «Как сделать собственный VPN за 75 рублей в месяц». Спасибо, что задаете вопросы и помогаете друг другу не запутаться во множественных настройках.

Сразу несколько читателей попросили подробно рассказать и разжевать, как все-таки запустить собственный прокси. Речь идет о том самом SOCKS5, который используется в Telegram.

Что ж, отзываюсь на просьбу и привожу подробную инструкцию по запуску SOCKS5.

Что нужно для своего прокси SOCKS5

Первое и главное условие — у вас есть готовый VPS или VDS (тот самый удаленный сервер, настройкой которого мы занимались в прошлой статье).

P. S. К слову, читатели заметили, что при настройке ArubaCloud предпочтительнее использовать чешские сервера. Берем на заметку. Видимо, все итальянские уже разобрали.

Настроив удаленный сервер, можно приступать к разворачиванию своего прокси.

Когда я настаивал на запуске именно дистрибутива Linux, подсознательно понимал, что будет дальнейшая необходимость в запуске дополнительных служб и сервисов. Командная строка в помощь, поехали.

Запускаем свой SOCKS5

Шаг 1. В нижнем левом углу находим «аналог меню Пуск». Переходим в System Tools —> LXTerminal, запускаем Терминал.

Шаг 2. Теперь последовательно вводим четыре следующих команды (ввели одну — нажали Enter, дождались выполнения, потом ввели втору и т.д.):

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade (спросит подтверждения Y/n — введите Y и нажмите Enter)

sudo apt-get install build-essential libwrap0-dev libpam0g-dev libkrb5-dev libsasl2-dev (спросит подтверждения Y/n — введите Y и нажмите Enter)

sudo apt-get install dante-server

Во время установки выполнения команд на экране будет происходить что-то вроде:

После первой команды запросит пароль администратора. При его вводе на экране не отображаются символы — не переживайте, это нормально. Просто введите пароль и нажмите Enter.

Мы установили все необходимые пакеты для Dante. Теперь приступаем к редактированию файла конфигурации.

Шаг 3. В Терминале вводим следующую команду:

sudo nano /etc/danted.conf

Еще раз введите пароль администратора и нажмите Enter. Откроется редактор файла конфигурации.

Для упрощения настройки сделайте следующее: удалите все, что написано в файле и вставьте следующий фрагмент кода:

# Config SOCKS5

logoutput: stderr

internal: eth0 port = 7007

external: eth0

socksmethod: username

user.privileged: root

user.unprivileged: nobody

client pass { from: 0.0.0.0/0 port 1-65535 to: 0.0.0.0/0 log: error

socksmethod: username }

socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 command: bind connect udpassociate

log: error

socksmethod: username }

socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 command: bindreply udpreply

log: error }

В приведенном выше коде есть строка internal: eth0 port = 7007, номер порта вы можете указать практически любой, какой нравится и какой лучше запомните (в пределах от 1 до 65535). Главное — запомните порт.

Нажмите комбинацию клавиш CTRL + O (именно CTRL — не CMD) для сохранения внесенных изменений и нажмите Enter.

Для возврата в Терминал нажмите CTRL + X.

Шаг 4. Создаем пользователя для доступа SOCKS5. Нужна будет всего одна команда:

sudo useradd –shell /usr/sbin/nologin -m ИМЯ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ-ЛАТИНИЦЕЙ && sudo passwd ИМЯ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ-ЛАТИНИЦЕЙ

Ввели, нажали Enter, ввели пароль администратора и на запрос Enter new UNIX password два раза указали один и тот же пароль для входа. Пароль запомнить.

Шаг 5. Запускаем сервер с помощью команды

sudo service danted start

Все готово. Теперь у вас есть собственный прокси SOCKS5, который будет работать всегда. Осталось добавить его в приложение.

Проверить состояние прокси и работоспособность Dante можно с помощью команды:

sudo service danted status

Если увидите что-то вроде:

значит вы настроили все правильно.

Возможные ошибки и как их исправить

Если нет — воспользуйтесь командой sudo systemctl restart danted, чтобы выяснить где именно допущена ошибки в конфигурации /etc/danted.conf. Как правило, она возникает из-за несовместимой некоторых команд в версиях Dante.

Исправить ошибку можно, обновив версию Dante при помощи команды sudo dpkg -i dante-server_1.4.1-1_amd64.deb и повторно внеся изменения в файл danted.conf.

Куда вводить прокси в Telegram

Теперь о наболевшем — о Telegram. Создание своего прокси мы делали исключительно с целью обхода блокировки мессенджера. Остается лишь ввести данные в настройки соединения.

Шаг 1. Открываете Telegram. Заходите в Настройки —> Тип соединения.

Шаг 2. Устанавливаем TCP with custom socks5-proxy и прописываем значения:

Hostname: это IP-адрес вашего облачного сервис

Port: значение, которое вы указали в настроках конфига /etc/danted.conf

Username: Указанное имя пользователя (вводили в терминале шаг 4 данной инструкции)

Пароль: указанный пароль для созданного пользователя (шаг 4 данной инструкци)

Нажимаете Save и наслаждаетесь доступом к Telegram без ограничений.

Чем все-таки хорош свой прокси

По сети сейчас гуляют десятки прокси, есть всевозможные боты. Но ими пользуются тысячи человек и, например, позвонить с помощью Telegram при таком подключении весьма проблематично.

Собственный SOCKS5 упрощает жизнь не только при использовании мессенджеров, но и при работе с другими приложениями, требующими доступа к сети.

Наличие собственного прокси — это действительно приятный бонус продвинутого интернет пользователя. И цена такого удовольствия всего 75 рублей в месяц. Явно выгодное вложение.

Наконец, SOCKS5 можно настроить для одного приложения, не затрагивая работу других, как это происходит в случае VPN (доступ к Smart VPN есть далеко не на всех устройствах). Это удобно и просто. Пользуйтесь на здоровье;)