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Сбербанк проводит массовый отбор стартапов
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Сбербанк проводит массовый отбор стартапов 

Банки Сегодня 23 минуты назад
Сбербанк проводит массовый отбор стартаповОтбор лучших стартапов проходит с целью их дальнейшего слияния с инфраструктурой Сбербанка.
— Наши сотрудники предоставили большое количество заявок на участие в программе, что может свидетельствовать о реальной трансформации банка в цифровую компанию. Участники — это лучшие представители организации, смелые, технологичные, креативные и предприимчивые. Именно с такими сотрудниками мы хотим в дальнейшем выстраивать работу организации. Проводимый отбор стартапов — это платформа, где лучшие из лучших могут проявить себя и разработать полезные технологии, — заявил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.
На данный момент количество принятых заявок в категории бизнес составляет 21% от общего количества. Такой же показатель у категории IT-проектов и технологий. Затем идут категории организации отдыха и досуга — 15%, цифровая коммерция — 15%, финансовые технологии — 11%, образование — 9% и электронная медицина — 7%.
Второй этап акселератора будет проходить в течение четырех дней. За это время, участникам нужно будет внедрить свои подсистемы в рабочую среду и доказать ее актуальность. За процессом внедрения будут наблюдать опытные предприниматели и бизнесмены. Лучшие проекты по итогам внедрения получат дополнительное финансирование.
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