Кто стоял за ельцинским путчем

События августа 1991 года, когда группа высших партийных чиновников попыталась сохранить Советский союз с помощью государственного переворота, закончились для путчистов поражением и только ускорила распад СССР.

Инцидент до сих пор трактуется неоднозначно, а активизация развала самого большого в мире государства на части привела к появлению разных версий о мотивах участников Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

После провала путча Советское государство просуществовало чуть более трёх месяцев, поскольку предпосылки для разложения СССР были заложены задолго до августа 1991 года, ставшего всего лишь катализатором центробежных процессов. Запущенные последним Генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в 1985 году реформы, призванные улучшить жизнь в СССР, привели к образованию фактического двоевластия, которое вместе с социально-экономическими трудностями и подточило фундамент страны Советов.

Перестройка

Курс на изменения Горбачёв взял сразу же после прихода к власти в апреле 1985 года, выдвинув лозунги об «ускорении» развития, «перестройке» существующей системы и «гласности» в противовес цензуре.

Экономические реформы практически сразу же забуксовали, чему не в последнюю очередь способствовало резкое падение цен на нефть: в 1985-1986 годах поступления от ее экспорта сократились практически на одну треть.

В 1990 году Горбачёв признал, что нововведения привели к «серьёзным перекосам в политике доходов, инвестиционной и ценовой политике, к дезорганизации рынка». «Гласность» ближе к концу 1980-ых тоже перестала играть на руку генсеку, которого вначале ценили за отказ от цензуры, но в дальнейшем возможность критики реформ снижала авторитет Горбачёва.

Осуждение реализации перемен принесло популярность многим фигурам, в частности, Борису Ельцину , заявлявшему, что перестройку нужно проводить иначе.

Демократизация и реформа политической системы дала многим доступ в большую политику. Во время III Съезда народных депутатов в марте 1990 года было принято судьбоносное решение об отмене 6-ой статьи Конституции о руководящей роли партии и введении поста президента СССР.

Отныне КПСС потеряла монополию на власть, а Горбачёв практически полностью утратил контроль над запущенными им процессами.

Двоевластие

Набравший значительную популярность Ельцин в мае 1990 года занял пост председателя Верховного совета РСФСР, что означало получение реальной власти. Через месяц орган принял декларацию о суверенитете советской России , а местные законы стали приоритетнее союзных.

Вскоре политик стал делать громкие заявления, призывая, в частности, регионы «брать столько суверенитета, сколько они смогут». Кроме того, он обвинял Горбачёва в «стремлении к абсолютизации личной власти», а также требовал отставки президента СССР.

Во время референдума за сохранение Советского союза в марте 1991 года Ельцин завуалированно призывал электорат голосовать против его существования, однако большинство граждан высказалось за. И хотя это и было своего рода локальной победой Горбачёва, сражение за власть он проигрывал, поскольку уже лишился былой репутации.

Президенту СССР приходилось лавировать между демократами и консерваторами, хотя, очевидно, более благосклонно он относился к последним. Это сковывало его возможности, в то время как Ельцин стал пользоваться наиболее выигрышными на тот момент лозунгами о дальнейшей демократизации.

Августовский переворот

Горбачёв был заблокирован сторонниками ГКЧП на государственной даче в Крыму , поскольку отказался признать законность действий комитета. Исполняющим обязанности президента был назначен Янаев, который заявил, что глава СССР не может исполнять их «по состоянию здоровья».

В столице было объявлено чрезвычайное положение, приостанавливалась деятельность оппозиционных партий и прессы.

Несмотря на решительные действия участников ГКЧП на пресс-конференции 19 августа (в первый день событий) сторонники путча выглядели растерянно и заметно нервничали. Большинство союзных республик осудили события в Москве , где тысячи людей вышли на улицы, выражая протест против переворота. При этом часть войск не поддержала ГКЧП, перейдя на сторону президента РСФСР Ельцина.

Капитуляция Горбачёва

Белый дом, в котором находился Верховный совет РСФСР, силы ГКЧП так и не смогли занять, а сам путч продлился всего три дня. Вернувшийся в Москву 22 августа Горбачёв под давлением Ельцина был вынужден подписать указ о роспуске КПСС, а также упразднить многие государственно-партийные структуры и отказаться от должности Генерального секретаря.

Деятельность президента СССР продлилась после этого чуть более ста дней, после чего Советский союз окончательно прекратил существование.

Именно Ельцин получил из сложившейся ситуации больше всего политической выгоды, став главной фигурой не только в России, но и на постсоветском пространстве. В то же время ряд исследователей полагает, что переворот был неудачно срежиссирован Горбачёвым, который в случае его успеха мог получить всю полноту власти в свои руки, заявив позже, что именно он стоял за ГКЧП.

Сторонники этой гипотезы считают, что в случае поражения президент СССР надеялся остаться в роли невинной жертвы, не проиграв при этом политически. В качестве достоверности предположения об участии в путче Горбачёва они, в частности, выдвигают тезис о том, что охрану президента СССР было нелегко подавить, поэтому версия о «блокировании» его в Крыму якобы несостоятельна.

А был ли путч?

Некоторые аналитики полагают, что события августа 1991 года нельзя называть государственным переворотом, так как сторонники ГКЧП сами были верховной властью страны. Примечательно, что все члены комитета были амнистированы за исключением Главкома сухопутных войск Валентина Варенникова , которого суд тем не менее оправдал в 1994 году за отсутствием состава преступления.

Большинство сторонников ГКЧП заявляло, что действовало только в интересах государства, так как 20 августа в Ново-Огарёво под руководством президента СССР готовился проект подписания нового союзного договора, в том или ином виде подразумевавший упразднение Советского союза.