В ГП РФ назвали сотрудничество с Британией в уголовной сфере практически односторонним

"В сфере международно-правового сотрудничества с Великобританией ситуация неважная. Уровень сотрудничества практически односторонний", — отметил Карапетян.

За 15 лет Россия направила Великобритании 83 запроса о выдаче обвиняемых, в том числе 72 — по обвиняемым или уже осужденных за хищения на общую сумму 500 млрд рублей. «Нам было отказано в выдаче 60 лиц», — отметил Карапетян. При этом в отношении 55 лиц отказано по мотиву того, что уголовное преследование признано политически мотивированным. «Такого количества отказов, особенно по политическим мотивам, мы не получаем ни от одной страны», — подчеркнул замгенпрокурора.

В настоящее время в Великобритании на рассмотрении находится 21 запрос из России. «В среднем в год мы направляем 25-30 запросов, которые исполняются длительное время, годами, и то только после многократных наших напоминаний», — признал он.

По его словам, нормальные отношения удалось выстроить только с Королевской прокурорской службой. «Благодаря этому удалось добиться, к удивлению наших европейских коллег, выдачи в 2013 и в 2015 годах двух обвиняемых (одного — в преступлениях против личности, другого — в наркопреступлении)», — добавил Карапетян.