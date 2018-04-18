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Пропавшая 2 недели назад пенсионерка утонула в Воронежском водохранилище
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Пропавшая 2 недели назад пенсионерка утонула в Воронежском водохранилище 

Вести Воронеж 59 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Нину Ефимову разыскивали с 4 апреля. Пропавшую в Воронеже 85-летнюю Нину Ефимову нашли мёртвой, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в среду, 18 апреля. Тело женщины нашли в Воронежском водохранилище, женщина утонула. Поиски пенсионерки велись с 4 апреля, когда та ушла из дома на Ленинском проспекте и исчезла. У пропавшей были провалы в памяти, она могла заблудиться. Позже появилась информация, что похожая на пропавшую женщина умерла в «Электронике». Однако родные не опознали её, тогда вновь поселилась надежда, что горожанку найдут живой. Но этого не случилось. Екатерина Трещикова
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