Курская область. Эпидемия обмана с поверкой счётчиков на воду

Как корреспондент «КИ» звонил в Единую городскую службу по учёту водоснабжения

Деньги можно делать не только из воздуха или воды, но также из счётчиков этой самой воды, как холодной, так и горячей. «Как?» — спросите вы. Элементарно! Организуйте фирму «Рога и копыта» по навязчивой продаже приборов учёта доверчивым горожанам, и дело в шляпе. Кстати, в Курске такие фирмы работают не первый год.

В последнее время в почтовых ящиках курян стали появляться уведомления, в которых некая Единая городская служба по учёту водоснабжения (какое грозное название!) пугает народ обязательной метрологической поверкой приборов учёта водопотребления.

В тексте «повторного извещения» эта служба ссылается на федеральный закон №102 и постановление правительства №354, согласно которым без поверки приборы учёта воды считаются непригодными, и если хозяева не проведут обязательную метрологическую поверку, то будут платить за воду по нормативам. Поэтому потребитель должен согласовать с этой службой дату и время проведения поверки счётчиков. Также в листовке приводится пример, как много заплатит за воду семья из 3 человек по нормативу. А в конце указан телефон, по которому предлагают подать заявку на поверку счётчиков.

«Давайте я вас запишу»

Весенний вал извещений для Курска не первый и, скорее всего, не последний. Кстати, в России , наверно, уже не осталось города, где бы не работали подобные службы по учёту чего-нибудь. Некоторые продвинутые граждане уже не обращают внимания на эти бумажки, но есть немало простодушных и юридически неподкованных людей, которые доверяют аферистам разных мастей и попадаются на их уловки. Так, в последнее время в редакцию «КИ» поступило немало звонков с просьбой ответить, действительно ли есть такая городская служба и что делать со счётчиками.

Корреспондент «КИ», представившийся пенсионером, позвонил в Единую городскую службу по учёту водоснабжения и пообщался с оператором центра. Приятным женским голосом честно рассказали, что поверкой на месте, т.е. в квартире, они не занимаются.

И если собственник захочет сделать это самостоятельно, ему нужно вызвать слесаря из управляющей компании, который демонтирует счётчик воды, затем владелец квартиры должен самостоятельно отвезти прибор в Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Курской области , расположенный в Южном переулке. Там счётчик будут поверять долго, и, скорее всего, он поверку не пройдёт, в результате придётся покупать новый. За это время собственник жилья будет платить за воду не по счётчику, а по нормативу. В общем, стандартный путь — долгий и затратный, заверили корреспондента на другом конце провода.

Далее девушка начала расхваливать услуги своего центра и буквально навязывать покупку нового современного прибора учёта именно в Единой городской службе по учёту водоснабжения, пообещав, что это будет дешевле и быстрее. Какая забота!

— Давайте запишу вас на сегодня! Не можете? Тогда на завтра, послезавтра, на любой день, — взывала оператор. — В услугу входит демонтаж старого и установка нового счётчика с межповерочным интервалом не 4, а 6 лет и гарантией обслуживания 12 лет, полный пакет документов и опломбирование. Всего за 2,5 тысячи рублей, — заманчиво вещала сладкоголосая оператор.

Мнение эксперта

Пообещав подумать, корреспондент «КИ» позвонил Владимиру Ермакову , главному метрологу Центра стандартизации, метрологии в Курской области, и попросил прокомментировать заманчивое предложение Единой городской службы по учёту водоснабжения. Вот что он рассказал:

— Приборы учёта действительно нуждаются в поверках. Но когда её осуществлять, зависит от даты их установки или предыдущей поверки. Мне тоже прислали такое извещение, но когда позвонил и попытался пообщаться с оператором, она быстро закончила разговор. Видимо, их штудируют профессиональные психологи, и они безошибочно вычисляют потенциальных клиентов.

Следует обратить внимание жителей Курска, что подобные компании не имеют аттестата аккредитации для поверки приборов учёта. В своих листовках они не уточняют, кто будет производить поверку. Если они выступают в роли посредника, значит, это удорожание для граждан. Так какой смысл переплачивать каким-то аферистам больше, если за эти деньги можно купить 4 счётчика?

Далее, аферисты пугают тем, что при самостоятельной поверке собственник должен снять счётчик и отвезти его к нам в Центр стандартизации в Южный переулок, а за это время, мол, с него будут брать за воду по тарифу (нормативу), т.е. дороже. Но по закону на поверку счётчика отводится месяц (за это время будут начислять по среднему потреблению за последние 3 месяца, а не по тарифу), так что не нужно вводить людей в заблуждение.

Хочу добавить, что, рассылая подобные листовки с пугающими последствиями, такие деятели действуют на психику людей, особенно пожилых, и побуждают заплатить дорогую цену за счётчик, приобретённый у них. Раньше эта фирма называлась немного по-другому, но от смены названия задача не поменялась — выкачать побольше денег с доверчивых граждан.

О, брат, это жулики

Руководитель правозащитной организации «Народное ЖКХ» Игорь Стебеняев рассказал «КИ», что Единая городская служба по учёту водоснабжения — коммерческая организация, которая преследует единственную цель — получить прибыль. Пользуясь тем, что законодательство действительно требует, чтобы межповерочный интервал соблюдался, пытаются убедить жильцов менять счётчики без поверки.

— В последнее время курян начали буквально терроризировать представители коммерческих организаций, работающих под государственные, — говорит правозащитник. — То звонят, то кидают в почтовые ящики грозные объявления от «городского центра водоснабжения», «единого центра коммунальных услуг», «городской службы учёта» и прочих «городских» или «единых» центров» и служб, предлагая срочно установить или поменять счётчики на воду, газ или электричество.

Также Игорь Стебеняев отметил, что подобные фирмы пользуются массовым незнанием того, что никакие государственные организации (в том числе «Курскводоканал»), занимающиеся коммуналкой, никому из граждан не звонят и никаких услуг по установке, замене или поверке счётчиков не предлагают. И никому не выдают ни доверенностей, ни лицензий на такую работу. Ну а употреблением в своём названии слов «городской» или «единый» мошенники пытаются создать впечатление, что к гражданам обращается государственная организация, которой можно доверять и которая имеет право что-то от граждан требовать.

А извещение-то липовое!

В редакции «КИ» сравнили несколько извещений Единой городской службы по учёту водоснабжения, собранных из разных округов Курска. Удивительно, все эти извещения под одним и тем же номером № 1116. Также на всех бумажках линейный штрих-код напечатан тоже под одним номером 78451296853371. Вся эта пародия была щедро нашпигована несуществующими буквенно-цифровыми фишками, чтобы придать ей вид официального документа и запутать людей.

Мы пытались расшифровать абракадабру из листовок, но интернет от запросов клинило, а специалисты с высшим финансово-экономическим образованием откровенно смеялись над увиденным, а потом спрашивали, почему нет реквизитов организации.

Совет курянам — сверьте своё извещение «единой службы» с соседскими листовками и вам всё станет понятно.

Как их разоблачить?

Если вы всё-таки решили позвонить в «единую службу», не поленитесь задать им пять волшебных вопросов.

1. С кем я говорю? Пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество, должность.

2. Как точно называется ваша организация?

3. Где она находится?

4. Какой у неё статус? Какому комитету администрации г. Курска она подчиняется?

5. Как зовут руководителя организации?

И не вздумайте соглашаться ни на какие визиты «мастера» (который «прямо сейчас выезжает») и установит счётчик по «льготным ценам», которые заканчиваются завтра.

С вероятностью 99,99% примерно на третьем (а то и на втором) вопросе оператор «единой службы» «поплывёт» или повесит трубку, поняв, что развести лоха на бабки не удалось.

Как уменьшить риск

Для исключения мошенничества от компании «единая служба» следует запомнить, что потребитель решает сам, поверять счётчик после конца периода между поверками или приобрести новый, что интервал между поверками обычно указывается в паспорте счётчика, что период поверки отсчитывается с даты первой поверки, которая производилась на заводе, а не с момента установки, что при замене прибора пломбу может снимать с него только организация, устанавливающая его, а выполнять поверку может компания, аккредитованная и имеющая лицензию на такую работу.

Валерий Денисов