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Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга
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Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Эксперты подразделения международной консалтинговой компании Deloitte — Deloitte Digital включили Россию в пятерку стран-лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA, куда входят Европа, Ближний Восток и Африка.
Всего в исследовании приняли участие 38 стран, охват составил 238 банков. В топ-5, помимо России, вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. При этом наша страна заняла позицию выше, чем Великобритания, Франция и Австрия, пишет РБК.
По данным специалистов Deloitte, из числа российских банков были протестированы 12 кредитных организаций, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк и другие.
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