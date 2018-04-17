МТС разогнала мобильный интернет в Воронежской области до 150 Мбит/с

МТС объявляет о завершении модернизации сети LTE в Воронежской области , что позволило увеличить средние скорости мобильного 4G-интернета в полтора раза.

Проект охватил свыше 200 базовых станций МТС. В Воронеже работы были проведены во всех районах городах более чем на 60-ти улицах, среди которых: Ломоносова, Хользунова, Чапаева, Платонова, Богдана Хмельницкого, Димитрова, Грамши, 45 Стрелковой Дивизии, Московский проспект и другие.

Максимальная скорость в сети LTE на территории Воронежской области теперь составляет 150 Мбит/с на устройствах, поддерживающих агрегацию частот, и 75 Мбит/с на всех остальных гаджетах. Стоит отметить, что частоты LTE 1800 МГц и 2600 МГц поддерживает большинство современных и недорогих смартфонов и планшетов, найти которые можно по цене от четырех тысяч рублей в салонах МТС.

Новые скорости уже успели оценить абоненты. Ежедневный трафик в сети LTE по модернизированным базовым станциям увеличился примерно на 15%, и в перспективе эти цифры будут расти.

Таких результатов удалось добиться в ходе перераспределения частот, используемых ранее для «голосовой» связи в пользу LTE. Действующее законодательство позволяет российским операторам использовать сети в диапазоне 1800 МГц, традиционно занятые под связь «второго поколения», для развития высокоскоростного мобильного интернета LTE. МТС первой среди операторов «большой тройки» начала использовать эти возможности. При этом качество голосовой связи осталось на высоком уровне за счет модернизации и расширения сетей, перенастройки базовых станций и перепланировки сети.

«Активное развитие телеком-инфраструктуры в условиях растущих объемов передачи данных — наше приоритетное направление. Совсем недавно мы завершили масштабный проект по строительству ВОЛС, что дало нам огромный задел для дальнейшего развития сетей на территории всей области. Перераспределение частот — один из этапов этой комплексной работы. Наша основная цель предоставить максимально удобный доступ в интернет для большинства жителей области, независимо от того, в крупном или небольшом населенном пункте они живут. Кроме того, этого требуют и растущие потребности бизнеса, который все больше переходит на мобильные сервисы, в том числе и в отдаленных районах области», — отметил технический директор филиала МТС в Воронежской области Олег Евстифеев.