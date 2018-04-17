В Крыму проверят готовность автоподхода к наплыву туристов 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Крымское правительство создало Комиссию по открытию автомобильного движения в рабочем режиме, которая проверит строительную готовность автоподхода к Крымскому мосту и обеспечит его эксплуатацию. Соответствующее решение принято на очередном заседании Совета министров РК.
"Принятие данного документа обусловлено необходимостью открытия рабочего движения транзитного транспорта на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив, которое запланировано на май. Соответственно комиссия определит строительную готовность объекта к обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения", — пояснил начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», председатель Комиссии Никита Гаранин.
В соответствии с документом, Комиссия должна до 1 мая обеспечить открытие автомобильного движения по автотранспортному подходу в Крымскому мосту со стороны Керченского полуострова в рабочем режиме.
"Комиссии в целях временной эксплуатации объекта: «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в городе Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» обеспечить до 1 мая 2018 года открытие автомобильного движения в рабочем режиме", — отмечается в распоряжении.