В Крыму проверят готовность автоподхода к наплыву туристов

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . Крымское правительство создало Комиссию по открытию автомобильного движения в рабочем режиме, которая проверит строительную готовность автоподхода к Крымскому мосту и обеспечит его эксплуатацию. Соответствующее решение принято на очередном заседании Совета министров РК.

"Принятие данного документа обусловлено необходимостью открытия рабочего движения транзитного транспорта на автомобильном подходе к транспортному переходу через Керченский пролив, которое запланировано на май. Соответственно комиссия определит строительную готовность объекта к обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения", — пояснил начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», председатель Комиссии Никита Гаранин

В соответствии с документом, Комиссия должна до 1 мая обеспечить открытие автомобильного движения по автотранспортному подходу в Крымскому мосту со стороны Керченского полуострова в рабочем режиме.