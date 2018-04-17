Страны Евросоюза ведут неформальные переговоры с ЕЭК, рассказал Грушко 

Многие бизнес-партнёры России в Европе понимают, что некоторые прошлые договоренности не реализованы, что подвигает власти стран ЕС вести неформальные переговоры с Евразийской экономической комиссией. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, основной задачей, которая встанет перед Евросоюзом, будет поиск ответа на вопрос, как спасти организацию и найти ей место в новом мире. «Как её строить в новом многополярном мире? Рано или поздно это станет основной повесткой ЕС», — отметил замминистра иностранных дел России.
Грушко также заметил, что Россия не будет ставить своих партнёров в «положение искусственного выбора», поскольку каждое действие должно опираться на интересы конкретных участников интеграционных процессов.
«Многие наши партнёры в Европе понимают, что с этой точки зрения многие наши прошлые договорённости недореализованы», — сообщил он.
Также он заявил, что Евразийский экономический союз уже состоялся как объективная реальность.
«И мы начинаем наблюдать некоторые подвижки со стороны евроструктур. В июле и ноябре 2017 года Евразийскую экономическую комиссию посетили представители руководства ОБСЕ. Также на контакт идёт ряд стран — членов ЕС. Впереди других идут Греция (с греками у ЕАЭС подписан первый документ по взаимодействию в сферах техрегулирования, применения санитарных мер, госзакупок, антимонопольного регулирования), Италия, Сербия. Мы не переоцениваем вес этих государств, но думаем, что по этому пути будут идти и другие страны Европы», — резюмировал Александр Грушко.