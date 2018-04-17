Страны Евросоюза ведут неформальные переговоры с ЕЭК, рассказал Грушко

По его словам, основной задачей, которая встанет перед Евросоюзом, будет поиск ответа на вопрос, как спасти организацию и найти ей место в новом мире. «Как её строить в новом многополярном мире? Рано или поздно это станет основной повесткой ЕС», — отметил замминистра иностранных дел России.

Грушко также заметил, что Россия не будет ставить своих партнёров в «положение искусственного выбора», поскольку каждое действие должно опираться на интересы конкретных участников интеграционных процессов.

«Многие наши партнёры в Европе понимают, что с этой точки зрения многие наши прошлые договорённости недореализованы», — сообщил он.

Также он заявил, что Евразийский экономический союз уже состоялся как объективная реальность.