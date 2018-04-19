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Более 164 тыс. билетов на ЧМ-2018 распределено за первые сутки третьего этапа продаж
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Более 164 тыс. билетов на ЧМ-2018 распределено за первые сутки третьего этапа продаж 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более 164 тыс. билетов на матчи чемпионата мира по футболу было распределено между болельщиками за первые сутки третьего этапа продаж. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
"Большая часть билетов досталась российским болельщикам (87 902). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: Аргентина (7 740), Мексика (6 598), Бразилия (6 198), США (5 780), Германия (5 181), Перу (3 799), Колумбия (3 756), Китай (2 930), Египет (2 370) и Индия (1 905)", — говорится в пресс-релизе.
Третий этап продаж завершится в последний день чемпионата мира 15 июля.
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