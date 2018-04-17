ФНС: «Нам удалось доказать, что мы никого не обманываем и сохраняем тайну»

«Нам удалось доказать, что мы никого не обманываем и сохраняем тайну, не используем декларацию в обратную сторону, чтобы увидеть, какие у них там активы и начать какие-то коварные действия против налогоплательщика», — сказал Вольвач.

Он рассказал, что в ведомстве создана многоуровневая многоступенчатая система доступа к спецдекларациям. «У нас существуют серьезные регламентированные запреты и контроль», — указал Вольвач. Он также подчеркнул, что доступа к декларациям нет не только у каких-либо других ведомств, но и у территориальных налоговых органов.

«Информация из этой декларации ни в какие системы не попадает, территориальные налоговые органы не получают этой информации», — добавил он.