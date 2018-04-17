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ФНС: «Нам удалось доказать, что мы никого не обманываем и сохраняем тайну»
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ФНС: «Нам удалось доказать, что мы никого не обманываем и сохраняем тайну» 

Банки.ру 1 час назад
В рамках кампании по амнистии капитала российской налоговой службе удалось добиться доверия со стороны налогоплательщиков, заявил на международном саммите Института Адама Смита начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.
«Нам удалось доказать, что мы никого не обманываем и сохраняем тайну, не используем декларацию в обратную сторону, чтобы увидеть, какие у них там активы и начать какие-то коварные действия против налогоплательщика», — сказал Вольвач.
Он рассказал, что в ведомстве создана многоуровневая многоступенчатая система доступа к спецдекларациям. «У нас существуют серьезные регламентированные запреты и контроль», — указал Вольвач. Он также подчеркнул, что доступа к декларациям нет не только у каких-либо других ведомств, но и у территориальных налоговых органов.
«Информация из этой декларации ни в какие системы не попадает, территориальные налоговые органы не получают этой информации», — добавил он.
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