На Чукотке с большим запозданием началась доставка топлива в село Омолон

"Этой зимой плохо замерзли реки, и выпало аномально большое количество снега, превысившее норму на 200%. Но дорога уже открыта 12 апреля, и по ней пошли первые грузы. За оставшиеся две недели его работы все необходимое для жизнедеятельности села будет доставлено", — отметил собеседник агентства.

28 автомобилей с дизтопливом уже в пути и прибудут в пункт назначения через несколько дней, а еще 500 тонн доставят в село из Магадана . Весь необходимый бензин уже привезли в населенный пункт, а еще один рейс закроет потребности села в авиакеросине (в Омолоне располагается аэропорт). Для работы в осенне-зимний период селу необходимо порядка 1,5 тыс. т топлива.

Продукты и остальные товары доставят в населенный пункт на машинах и самолетах. Технику для прокладки зимника предоставили местные предприятия, предприниматели и артель старателей «Сияние».