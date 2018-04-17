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На Чукотке с большим запозданием началась доставка топлива в село Омолон
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На Чукотке с большим запозданием началась доставка топлива в село Омолон 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Караван из 28 автомобилей вышел из города Билибино в село Омолон на Чукотке, он доставит 600 тонн дизтоплива (сейчас в Омолоне имеются только бензин и керосин). Его доставка началась значительно позже обычного срока из-за аномально теплой и снежной зимы, однако потребности села в топливе на следующий сезон будут удовлетворены, сообщил ТАСС во вторник первый вице— губернатор Чукотского автономного округа Леонид Николаев.
"Этой зимой плохо замерзли реки, и выпало аномально большое количество снега, превысившее норму на 200%. Но дорога уже открыта 12 апреля, и по ней пошли первые грузы. За оставшиеся две недели его работы все необходимое для жизнедеятельности села будет доставлено", — отметил собеседник агентства.
28 автомобилей с дизтопливом уже в пути и прибудут в пункт назначения через несколько дней, а еще 500 тонн доставят в село из Магадана. Весь необходимый бензин уже привезли в населенный пункт, а еще один рейс закроет потребности села в авиакеросине (в Омолоне располагается аэропорт). Для работы в осенне-зимний период селу необходимо порядка 1,5 тыс. т топлива.
Продукты и остальные товары доставят в населенный пункт на машинах и самолетах. Технику для прокладки зимника предоставили местные предприятия, предприниматели и артель старателей «Сияние».
Национальное село Омолон находится в Билибинском районе Чукотского автономного округа на границе с Магаданской областью в 550 километрах от районного центра — Билибино. В нем проживает порядка 800 человек.
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