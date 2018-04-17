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В Вологодской области разработали новую концепцию развития медицины
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В Вологодской области разработали новую концепцию развития медицины 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Губернатор Вологодской области напомнил, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин дал указание увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет. Регион увеличил продолжительность жизни местных жителей с 68,4 до 71,3.
Новая концепция развития медицины предполагает пятиуровневую систему оказания медицинской помощи.
На первом уровне — ФАПы, на следующем — ЦРБ и межрайонные центры специализированной медицинской помощи. Третий и четвертый уровни — поликлинические и стационарные лечебные учреждения Вологды и Череповца. В завершении — областные учреждения.
К 2022 году продолжительность жизни в Вологодской области должна увеличиться до 73 лет, смертность снизится с 1329,9 до 1128 человек, умерших на 100 тысяч. Новую концепцию обсудят в региональном ЗакСе, общественном совете при Департаменте здравоохранения, региональном отделении ОНФ, Общественной палате, Совете глав муниципальных образований. После обсуждения будет сформирован и принят документ, который будет определять развитие медицины в регионе в течение пяти лет.
«Очень важно, что состоится общественное обсуждение, благодаря которому можно будет задать вопросы и получить ответы. Хорошо, что предполагается дополнительно инвестировать в сферу порядка пяти миллиардов рублей. Мы в свою очередь будем готовы провести публичные слушания по этой теме. Если времени понадобится больше, сдвинем эти сроки. Но крайне важно пройти все стадии оценки новой стратегии развития здравоохранения региона», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.
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